Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Mang Văn Trung (35 tuổi, trú tại Khu phố 5, xã Đức Hòa) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Mang Văn Trung. Ảnh: MĐ

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 12/11 tại khu vực công trình trên tuyến đường 823D, thuộc khu phố 5, xã Đức Hòa.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền làm công trình giữa ông Nguyễn Quốc Khởi (49 tuổi) và ông Mai Ngọc Gấp (52 tuổi).

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, Gấp gọi điện đòi Khởi 2 triệu đồng tiền công trình nhưng không thành nên hẹn gặp trực tiếp nói chuyện.

Đến 16h15, Gấp tìm đến Khởi tại công trình và xảy ra cự cãi, xô xát. Dù được can ngăn, mâu thuẫn không chấm dứt.

Sau khi bị đánh, Gấp gọi điện về báo cho người thân. Mai Lê Duy Hưng (24 tuổi) và Nguyễn Khánh Duy (29 tuổi) đã đến hiện trường. Tại đây, Khởi tiếp tục dùng gạch ném trúng đầu Duy khiến nhóm này phải bỏ chạy.

Tại thời điểm này, Mang Văn Trung đang ở nhà trong tình trạng say rượu bia. Khi nhận được điện thoại về việc cháu của mình (thuộc nhóm của Gấp) bị đánh, Trung đã lấy 1 cây kiếm dài khoảng 50cm đi bộ ra khu vực xảy ra mâu thuẫn.

Cùng lúc, anh Huỳnh Quốc Huy (22 tuổi) nhận được điện thoại từ nhóm Khởi và đã có mặt. Tại hiện trường, Trung cầm kiếm rượt đuổi người. Sau đó, Huy (không có hung khí) cùng 2 người bạn (cầm cây thước hồ bằng nhôm) đánh lại Trung.

Trong cơn say, Trung đã sử dụng cây kiếm trên đâm, chém liên tục nhiều nhát làm Huỳnh Quốc Huy gục xuống đường, chấn thương nặng. Thấy bạn bị chém, những người còn lại đã bỏ chạy.

Nạn nhân Huỳnh Quốc Huy được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: MĐ

Sau khi gây án, Trung nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương. Vợ của Trung đã can ngăn, giật lấy hung khí và cất giấu, sau đó nhờ người mang đi phi tang.

Đến khoảng 16h30 ngày 13/11, Trung đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đầu thú. Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mang Văn Trung để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.