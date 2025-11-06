Ngày 6/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Tô Văn Hạnh (39 tuổi, quê Đồng Nai) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h50 ngày 3/11/2024, sau khi đi nhậu về tới phòng trọ, Hạnh gặp anh Danh Ngôn (người ở cùng khu trọ). Trong lúc trò chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi xô xát.

Khi trở vào phòng, vẫn còn ấm ức vì bị anh Ngôn đánh, Hạnh cầm dao bầu ra tìm anh và hỏi: “Tại sao mày đánh tao?”. Anh Ngôn đáp: “Tao không thích mày từ lâu, chút nữa sẽ còn có người đến đánh mày thêm lần nữa”.

Nghe vậy, Hạnh liền chém vào cổ và tay anh Ngôn. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Hạnh cầm dao trở về phòng trọ.

Bị cáo Tô Văn Hạnh tại tòa. Ảnh: TP

Nghe tiếng ồn ào, những người trong khu trọ chạy ra đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy thoát chết nhưng anh Ngôn bị thương tật 30%.

Ngày 11/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tô Văn Hạnh.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe. Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt bị cáo mức án như trên.