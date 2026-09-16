Sáng 16/9, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, cơ quan công an đã có báo cáo ban đầu liên quan vụ phát hiện thi thể nam thanh niên tại vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường, (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.H.L. (20 tuổi, ở Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), người trước đó được gia đình nhờ cộng đồng mạng và cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: KL

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h53 ngày 15/9, anh L. điều khiển xe máy Honda Air Blade màu đen, biển kiểm soát 68M6-0642, lưu thông trên đường 3 Tháng 2, hướng từ Rạch Giá về Kinh Cụt.

Khi đến ngã tư đường 3 Tháng 2 - Phan Thị Ràng, anh L. không làm chủ được tay lái, tông vào vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường.

Cú tông mạnh khiến anh L. văng lên khu vực bồn hoa của vòng xoay, đầu đập xuống đất.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong của anh L. là chấn thương sọ não.

Theo thông tin gia đình cung cấp, anh L. làm việc ban đêm và lần cuối được nhìn thấy vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày tại một quán ăn trên đường Trần Khánh Dư.

Khi rời nhà đi làm, anh L. mặc áo thun màu xanh, quần tây đen và điều khiển xe máy.

Từ tài liệu thu thập được, công an xác định sau khi anh L. gặp tai nạn, khoảng 4h10 cùng ngày có 2 đối tượng đi xe máy đến, lấy xe của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an đang truy xét, xác minh 2 người nói trên.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, tối 15/9, tại khu vực vòng xoay Phú Cường, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên. Tại hiện trường, đầu nạn nhân có dấu hiệu bị va đập mạnh, trên mặt có vết thương.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.