Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội Buôn bán hàng cấm.

Các bị can gồm: Huỳnh Đức Cường (SN 2004, quê Tây Ninh, có vai trò cầm đầu), Phan Thành Đạt (SN 2002) và Nguyễn Thị Vân (SN 1998, cùng ngụ TPHCM).

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua) gồm: Phan Thành Đạt, Nguyễn Thị Vân và Huỳnh Đức Cường. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 21/3, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 30 bình khí cười cùng lượng lớn bóng cao su và các loại van chiết rót.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 29 bình khí cười khác từ các mắt xích liên quan. Tổng trọng lượng tang vật thu giữ được là hơn 300kg khí N₂O.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Huỳnh Đức Cường là người trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Cường sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp nhận đơn hàng và điều phối việc giao nhận.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Để vận hành hệ thống, Cường thuê Phan Thành Đạt làm nhiệm vụ đóng gói và vận chuyển hàng đến tận tay khách hàng (ship tận nơi). Trong khi đó, Nguyễn Thị Vân đóng vai trò là "đại lý" cấp dưới, mua lại khí cười từ Cường để bán lẻ kiếm lời.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này chỉ giao dịch qua tài khoản ngân hàng và liên lạc bằng các ứng dụng tin nhắn bảo mật. Kết quả sao kê tài khoản cho thấy, tổng số tiền giao dịch mua bán khí cười của đường dây này trên 10 tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, từ năm 2025, các quy định pháp luật đã siết chặt, nghiêm cấm việc mua bán, sử dụng khí N₂O cho mục đích giải trí. Mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép đều bị xử lý hình sự hoặc hành chính nghiêm khắc.

Công an cảnh báo, khí cười tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, gây mất kiểm soát hành vi và có thể dẫn đến tử vong nếu lạm dụng.

Công an TPHCM đề nghị người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần quản lý chặt chẽ con em mình, đồng thời tích cực tố giác các cơ sở, cá nhân có biểu hiện kinh doanh khí cười trái phép qua đường dây nóng hoặc cơ quan công an gần nhất.