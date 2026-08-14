Ngày 14/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Tà Xùa đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện trên không gian mạng xuất hiện một số hình ảnh, video được đăng tải, chia sẻ trên nền tảng TikTok và Facebook liên quan đến vụ xô xát xảy ra chiều 13/8 tại khu vực ngã ba Háng Đồng, bản Tà Xùa.

Hình ảnh vụ xô xát xuất hiện trên TikTok và Facebook. Ảnh: CACC

Ngay sau khi phát hiện thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc, đồng thời thu thập tài liệu để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định L.C.H. (SN 1993, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có lời qua tiếng lại, xô xát với N.T.H. (SN 1994, trú tại xã Hoài Đức, TP. Hà Nội). Trong quá trình xô xát, L.C.H. đã sử dụng dao và có lời nói đe dọa đối với N.T.H.

L.C.H. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Được biết, L.C.H. là một TikToker khá nổi tiếng, chuyên làm các video giới thiệu về du lịch, dịch vụ ăn uống và nghỉ dưỡng tại Tà Xùa.