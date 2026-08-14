Ngày 14/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến (SN 1997, ở Thái Nguyên) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, thời điểm tháng 7-9/2025, Tiến sử dụng nhiều tài khoản TikTok có tên “Tùng Lâm”, “Mạnh Tuấn”. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới xuất khẩu lao động.

Để thực hiện hành vi tội phạm, Tiến đăng các nội dung lên TikTok thể hiện bản thân có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Úc thông qua đường tiểu ngạch (đường biển) và không cần chuẩn bị hồ sơ.

Tin tưởng các nội dung trên, 3 người đã liên hệ nhờ Tiến giúp việc đi xuất khẩu lao động. Các bị hại đã chuyển cho Tiến tổng số khoảng 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tiến không thực hiện cam kết, không đưa được các bị hại đi xuất khẩu lao động mà chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Bị cáo Lương Quang Tiến tại tòa. Ảnh: TN

Sập bẫy lừa của nam TikToker

Một trong số những người bị hại là chị K. (quê Bắc Ninh). Khi đó, Tiến nói có thể đưa chị K. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) theo đường tàu biển từ cảng Hải Phòng với chi phí 250 triệu đồng. Tiến hứa hẹn khoảng cuối tháng 8/2025 chị K. sẽ được xuất cảnh.

Tin tưởng bị cáo, chị K. đã đưa 100 triệu đồng cho Tiến. Đến ngày 28/8/2025, Tiến chở chị K. xuống cảng Hải Phòng, đưa vào nhà nghỉ để chờ ngày lên tàu đi Đài Loan (Trung Quốc).

Hôm sau, Tiến viện cớ, yêu cầu chị K. phải nộp thêm 25 triệu đồng. Sau khi cầm tiền, Tiến hẹn tối sẽ đưa chị K. sang Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên sau đó, Tiến cho biết chưa thể xuất cảnh do không có tàu biển và bảo chị K. ở nhà nghỉ chờ đến ngày 8/9/2025.

Đến ngày hẹn, Tiến lấy lý do Đài Loan (Trung Quốc) đang có bão, không thể xuất cảnh rồi thuê xe đưa chị K. về quê. Tiếp đó, Tiến chặn liên lạc với chị K. và biến mất dạng.

Một nạn nhân khác là anh C. (quê Hà Tĩnh). Tiến hứa hẹn đưa anh C. đi làm việc tại Úc theo đường tàu biển với chi phí 550 triệu đồng.

Để tạo lòng tin với anh C., Tiến gửi cho anh này xem Căn cước công dân của mình, đồng thời thống nhất sẽ làm giấy tờ giả cho anh C. để có thể lên tàu biển, xuất cảnh trái phép sang Úc làm việc.

Tiến hứa anh C. sẽ được lên tàu vào cuối tháng 8/2025 từ cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, đến hẹn, anh C. không đi được dù đã đưa thêm 100 triệu đồng theo yêu cầu của Tiến. Biết mình bị lừa, ngày 26/2/2026, anh C. gửi đơn trình báo vụ việc đến Công an TP Hà Nội.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Tiến bật khóc, trình bày rằng gia đình bị cáo rất khó khăn với mẹ già, con nhỏ. Bị cáo nói vô cùng ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội đã gây ra.

Tiến xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo sớm trở về để khắc phục hậu quả, có cơ hội được chăm sóc mẹ già và nuôi con nhỏ.

Trước phần trình bày của Tiến, HĐXX cho rằng, bị cáo đã làm những người bị hại điêu đứng, khổ sở khi bị lừa. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.