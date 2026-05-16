MS 2026.126

Tại khoa Hồi sức tích cực II (Bệnh viện Việt Đức), Huy đang nằm bất động giữa vô số dây truyền và máy móc duy trì sự sống. Bên ngoài phòng bệnh, chị Lê Thị Sáu (mẹ Huy) đứng sau cửa kính, lặng lẽ theo dõi con qua từng nhịp thở trên máy.

Nguyễn Tuấn Huy bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng

Gia đình chị Sáu thuộc diện khó khăn ở thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ chồng chị đều là lao động tự do, quanh năm mưu sinh bằng nghề bốc vác. Nhà nghèo nên Huy phải nghỉ học sớm đi làm thuê phụ giúp gia đình.

Mới đây, Huy được nhận vào làm công nhân cho một công ty linh kiện điện tử ở Vinh (tỉnh Nghệ An). Công việc tuy vất vả nhưng có thu nhập ổn định, Huy cố gắng dành dụm gửi tiền về phụ giúp bố mẹ, lo cho em trai đang học lớp 9 và chăm sóc bà nội ngoài 90 tuổi.

Thế nhưng, khi tương lai vừa hé mở, biến cố bất ngờ ập đến. Chị Sáu kể, khoảng chiều ngày 18/4/2026, trên đường từ Nghệ An trở về nhà, khi chỉ còn cách nhà khoảng 10km thì Huy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn (Hà Tĩnh) sơ cứu, Huy được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An rồi tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Việt Đức.

Ngày 19/4, Huy trải qua ca phẫu thuật não đầu tiên. Hai tuần sau, Huy được các bác sĩ tiến hành mổ não lần thứ hai.

Trải qua 2 lần phẫu thuật não cùng thuốc men, vật tư y tế..., chi phí điều trị của Huy hiện lên tới gần 300 triệu đồng

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, bệnh nhân Nguyễn Tuấn Huy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, chấn thương sọ não, gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay trái.

Hiện Huy đang điều trị hồi sức tích cực, quá trình điều trị sẽ còn rất lâu dài. Chi phí điều trị mỗi ngày khoảng từ 3–4 triệu đồng.

Nhìn con trai vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, chị Sáu không giấu được nỗi xót xa. Hai lần phẫu thuật não cùng tiền thuốc men, vật tư y tế và chi phí điều trị đã khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Đến nay, số tiền chữa trị cho Huy đã lên gần 300 triệu đồng. Gia đình đã vay hơn 200 triệu đồng để đóng viện phí, lo sinh hoạt và chi phí đi lại chuyển viện.

Với thu nhập bấp bênh từ nghề lao động tự do, đây là gánh nặng vượt quá khả năng của cả gia đình chị Sáu.

Đến nay, sau gần một tháng nằm viện, tính mạng của Huy vẫn rất mong manh. Những tổn thương nghiêm trọng ở não tiềm ẩn nguy cơ biến chứng lớn, trong khi gia đình đã chạy vạy khắp nơi nhưng không còn khả năng vay mượn thêm. Hiện giờ, vợ chồng chị Sáu chỉ biết cầu mong con trai có thể vượt qua cơn nguy kịch để giữ lại sự sống.

Hoàn cảnh gia đình Huy thuộc diện khó khăn

Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Sáu chia sẻ: “Ngày con tôi tìm được công việc ổn định, cả gia đình vui lắm. Nhưng chưa đi làm được bao lâu thì lại gặp tai nạn như thế này. Giờ tôi chỉ mong có thêm sự giúp đỡ để con được tiếp tục điều trị…”.

Ở tuổi 21, tương lai của Huy đang rộng mở. Thế nhưng, vụ tai nạn nghiệt ngã khiến con đường phía trước của Huy trở nên mờ mịt. Lúc này, sự sống của chàng trai trẻ chỉ còn biết trông chờ vào phép màu và sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Tuấn Huy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.126 (em Nguyễn Tuấn Huy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Sáu (mẹ của Huy) theo địa chỉ: Thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0374368966.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.