Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin về sự cố liên quan chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich, Đức.

Theo báo cáo, chuyến bay VN34 có hành trình Munich - Nội Bài, cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương (18h57 giờ Việt Nam).

Sau khi máy bay rời đường băng, hệ thống phát cảnh báo liên quan đến khả năng va quệt đuôi tàu bay với đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp.

Tổ lái lập tức thông báo cho kiểm soát viên không lưu, đồng thời quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Sau khi hạ cánh, toàn bộ hành khách được đưa xuống máy bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn. Tàu bay sau đó được đưa vào bãi đỗ để các đơn vị mặt đất kiểm tra, phục vụ đánh giá và điều tra sự cố.

Tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn.

Theo Vietnam Airlines, đến chiều 16/8, toàn bộ hành khách trên chuyến VN34 đã được hãng bố trí phương án hành trình thay thế bằng các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

Một số hành khách có nhu cầu thay đổi lịch trình tiếp tục được hãng hỗ trợ sắp xếp phương án phù hợp.

Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của quốc gia xảy ra sự cố là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân.

Do sự cố xảy ra tại Đức, nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức sẽ chủ trì công tác điều tra.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang liên hệ với nhà chức trách Đức để phối hợp, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin sớm nhất về sự cố và tiến độ điều tra nguyên nhân.