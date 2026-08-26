Chiều 26/8, bão số 4 Narra tan trên đất liền Trung Quốc sau nhiều ngày quần thảo trên Vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h cùng ngày, vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Bản đồ quỹ đạo bão số 4 tính đến 14h ngày 26/8/2026. Nguồn: NCHMF

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, sau nhiều ngày mưa lớn diện rộng cho ảnh hưởng của bão số 4 Narra, mưa lớn ở miền Bắc giảm dần, nhưng vẫn còn mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo, từ chiều tối 26/8 đến ngày 27/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cuối tháng 8, Bắc Bộ có khả năng mưa lớn

Theo nhận định thời tiết của cơ quan khí tượng, từ đêm 28/8 đến ngày 5/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, khoảng đêm 29-31/8, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết miền Bắc lại sắp hứng đợt mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Từ khoảng ngày 2/9, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, chủ yếu còn mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 29/8, trời nắng gián đoạn. Từ đêm 29/8-1/9, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 2/9 trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, riêng thời kỳ ngày 30/8-1/9 giảm nhẹ, ở mức 28-31 độ.

Còn tại Nghệ An và Hà Tĩnh, khoảng đêm 30/8 đến ngày 1/9 có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau thời gian này, mưa có xu hướng giảm dần.

Trung Bộ còn nắng nóng, Nam Bộ mưa giông về chiều tối

Từ đêm 26 đến ngày 28/8, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ đêm 28/8 đến ngày 5/9, nắng nóng tại khu vực này có khả năng duy trì đến khoảng ngày 30/8, sau đó giảm dần.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, mưa rào và giông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại khu vực miền núi cần chủ động đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng khi có mưa lớn cục bộ.