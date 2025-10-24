Chiều 24/10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp với Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ bàn giao, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm phục vụ dự án mở rộng quảng trường Thùy Vân.

Tại buổi lễ, UBND phường Vũng Tàu đã bàn giao khu đất rộng 6.000 m2 tại số 89 Lê Lợi cho Binh đoàn 18; đồng thời, Binh đoàn 18 bàn giao lại khu đất 7.523 m2 tại số 165A Thùy Vân cho địa phương để triển khai dự án mở rộng quảng trường.

Khu đất 165A Thùy Vân có nguồn gốc là đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. Sau khi dự án mở rộng quảng trường Thùy Vân được phê duyệt, khu đất này được chuyển giao cho địa phương sử dụng phục vụ công trình. Ngược lại, khu đất 89 Lê Lợi được bố trí cho Bộ Quốc phòng sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu nhận bàn giao "sổ đỏ" khu đất hơn 7.500 m2 tại số 165A Thùy Vân. Ảnh: Q.H

Việc bàn giao và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hai bên thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, với sự chứng kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất UBND phường Vũng Tàu sẽ sử dụng khu đất 165A Thùy Vân đúng mục đích để thực hiện dự án mở rộng quảng trường Thùy Vân. Binh đoàn 18 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan, đồng thời phối hợp cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng theo quy định.

Đối với khu đất 89 Lê Lợi, UBND phường Vũng Tàu sẽ bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Binh đoàn 18 để quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Bãi Sau Vũng Tàu thay đổi diện mạo mới sau khi hoàn thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: Q.H

Dự án mở rộng quảng trường Thùy Vân do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Vũng Tàu làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 95 tỷ đồng.

Dự án hướng tới hình thành quần thể quảng trường ven biển quy mô lớn, kết nối với khu vực tháp Tam Thắng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của Vũng Tàu và khu vực lân cận.

Công trình gồm các hạng mục: quảng trường trung tâm, đường giao thông nội bộ, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, bãi đậu xe và nhà dừng chân phục vụ người dân, du khách. Dự án dự kiến thi công trong hơn 2 tháng, hoàn thành vào cuối tháng 12/2025.