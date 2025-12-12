Những ngày đầu tháng 12, nhiều nhà vườn thuộc các xã, phường ở Bắc Ninh (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũ) như Chũ, Nam Dương, Kiên Lao, Phượng Sơn... tấp nập du khách gần xa tới trải nghiệm mùa cam chín.

Không chỉ được tự tay hái và thưởng thức trái cây tươi ngon tại chỗ hay mua về làm quà cho bạn bè, người thân, du khách ghé thăm những nhà vườn ở đây dịp này còn có thể chụp hình, check-in thỏa thích.

Du khách tới Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) vào mùa cam chín, trải nghiệm hái quả và thưởng thức ngay tại vườn

Lương Văn Toán (SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ) mới đây cũng di chuyển khoảng 20km từ nhà tới vườn cam ở thôn Bằng Công, xã Kiên Lao (tỉnh Bắc Ninh) để trải nghiệm vụ thu hoạch cam cuối năm.

Toán cho biết, đây là lần thứ 3 anh đến đây vì ấn tượng trước khung cảnh tuyệt đẹp của khu vườn vào mùa cam chín.

“Mình ghé thăm vườn cam này vài lần chưa chán, không chỉ được thưởng thức những trái cam chín mọng vừa hái từ trên cây mà còn có cơ hội quan sát quá trình bà con thu hoạch cam đem bán hay chụp hình thỏa thích”, Toán nói.

Nhiều nhà vườn trồng cam ở Bắc Ninh kết hợp bán quả và mở cửa đón du khách tới tham quan

Theo quan sát của chàng trai trẻ, vườn rất rộng, chủ yếu trồng giống cam Vinh, mùa thu hoạch khoảng từ tháng 11 đến tháng 1 hằng năm. Đây cũng là thời điểm vườn thu hút lượng lớn du khách từ các tỉnh thành lân cận tới tham quan.

Toán gợi ý, để có trải nghiệm trọn vẹn, khách du lịch nên ghé vườn cam vào buổi sáng hoặc giữa buổi chiều (15h-16h). Lúc này, thời tiết dễ chịu, ánh nắng vàng nhẹ, thuận tiện cho du khách tham gia các hoạt động ngoài trời như hái cam, check-in…

Nhờ thời tiết thuận lợi và được chăm sóc khoa học theo kỹ thuật thâm canh nên vườn cam sai trĩu, quả cho chất lượng đồng đều

Giá vé vào tham quan vườn cam là 30.000 đồng/lượt với người lớn, miễn phí cho trẻ em.

Khi ra về, du khách có thể mua cam tươi ngay tại vườn, mang về làm quà cho bạn bè, người thân, giá khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg.

“Mình đã nếm thử và thấy cam trồng ở đây rất ngọt, lại mọng nước, dễ ăn, thích hợp mua làm quà cho cả gia đình thưởng thức”, chàng trai chia sẻ.

Ngoài thưởng thức tại chỗ, du khách có thể mua cam về làm quà cho người thân

Bà Vũ Thị Tân – chủ vườn cam mà Toán ghé thăm cho biết, vườn có diện tích hơn 4ha, nằm tiếp giáp với khu du lịch sinh thái Bầu Tiên nên không gian xanh mát, thoáng đãng.

Ngoài bán quả, vườn còn mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm hái cam, chụp ảnh và thưởng thức trái ngọt tại chỗ, vừa giúp tăng thu nhập, vừa quảng bá sản vật địa phương.

Cam trồng ở đây được đánh giá có chất lượng tươi ngon, vị ngọt thanh, mọng nước

Du khách có thể quan sát quá trình thu hoạch, đóng gói những quả cam vừa hái từ trên cây khi ghé thăm nhà vườn

Chủ vườn tiết lộ, để có được vườn cam sai trĩu, cho năng suất cao, gia đình bà áp dụng hoàn toàn kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật.

Nhờ đó, cây cam sống khỏe, tán đẹp, cho quả chất lượng đồng đều. Khi chín, quả có màu vàng óng, vỏ mỏng, nhiều nước, vị ngọt thanh đặc trưng.

Nếu có dịp ghé thăm vườn cam, du khách có thể kết hợp khám phá khu du lịch sinh thái Bầu Tiên cách đó không xa với nhiều hoạt động ngoài trời thú vị và đừng quên thưởng thức các món ăn, đặc sản hấp dẫn của địa phương.

Ảnh: Lăng Văn Toán