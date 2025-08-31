Những “trạm” tiếp sức rực sắc đỏ vàng giữa biển cờ hoa

Trong các ngày sơ duyệt và tổng duyệt lễ diễu binh, khi hàng nghìn gia đình có mặt từ sớm trên các tuyến phố để chiêm ngưỡng những bước chân oai hùng của các khối diễu binh, Ovaltine đã có mặt để sẵn sàng phục vụ. 6 điểm tiếp sức được đặt tại các khu vực trọng điểm như UBND phường Ba Đình, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và Trung tâm Báo chí Thủ đô, trở thành những trạm sạc dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ. Tại đây, hàng nghìn hộp sữa Ovaltine ướp lạnh, những chiếc ba lô xinh xắn, quạt tay và bình nước tiện lợi đã được trao tận tay các em, giúp xua tan đi sự mệt mỏi, mang đến một bầu không khí vui khỏe, hứng khởi trước thềm đại lễ.

Không chỉ dừng lại ở đó, những chiếc xe chở đầy thùng sữa Ovaltine ướp lạnh đã len lỏi vào các tuyến phố tập trung đông người dân như Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Trần Phú... Các nhân viên của Ovaltine trao tận tay từng hộp sữa cho phụ huynh và các cháu bé, nhận về những lời cảm ơn chân thành, những cái vẫy tay và nụ cười ấm áp. Giữa không khí trang nghiêm của buổi lễ, hành động nhỏ này tạo nên một sự kết nối cộng đồng đẹp đẽ.

Người dân và các em nhỏ rất vui khi được tiếp sức từ Ovaltine, đã có hơn 10,000 hộp sữa được Ovaltine tiếp sức trong lễ sơ duyệt diễu binh

Ngay từ khi các điểm tiếp sức bắt đầu hoạt động, hàng trăm em nhỏ đã háo hức xếp hàng ngay ngắn để nhận quà. Giữa tiết trời cuối hạ của Hà Nội, từng hộp thức uống mát lành không chỉ là một món quà giải nhiệt. Đó là nguồn dinh dưỡng giúp các em tiếp tục hòa mình vào không khí sôi động, để tiếng cổ vũ đoàn diễu binh, diễu hành thêm vang xa, thêm mạnh mẽ.

Các bé và phụ huynh cùng nhau thưởng thức những hộp sữa ướp lạnh được trao tận tay

Không chỉ tiếp sức bằng thức uống dinh dưỡng, Ovaltine còn mang đến một sân chơi đầy ắp tiếng cười với nhiều minigame vui nhộn. Trong lúc chờ đoàn diễu binh đi qua, các em nhỏ và phụ huynh hào hứng tham gia trò chơi, nhận về những món quà thiết thực như ba lô, quạt tay, bình nước. Những tiếng cười giòn tan và sự phấn khích của các cháu bé đã làm bừng sáng thêm tinh thần “Vươn cao cùng Việt Nam”; mỗi trạm tiếp sức trở thành lễ hội của niềm vui và sự gắn kết.

Ovaltine tiếp sức cho các em thiếu nhi trọn vẹn niềm vui trong ngày hội lớn

Lời cam kết vươn cao cùng thế hệ tương lai

Đại diện nhãn hàng Ovaltine chia sẻ, chuỗi hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về mặt thể chất, mà còn là một hành trình để Ovaltine lan tỏa thông điệp “Vươn cao cùng Việt Nam” với cam kết sẽ tiếp tục nối dài hành trình này trong tương lai. Khi được tiếp sức cho các chiến sĩ và nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của các em thiếu nhi, càng khích lệ nhãn hàng tiếp tục các chương trình đồng hành cùng cộng đồng.

Để lan tỏa thông điệp “Vươn cao cùng Việt Nam”, Ovaltine đã và đang triển khai nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa: từ việc hỗ trợ dinh dưỡng cho hàng triệu học sinh tiểu học, đồng hành cùng các em thiếu nhi trong mùa tựu trường, đến việc tiếp sức cho các chiến sĩ A80 trong dịp Quốc khánh. Trong chuỗi hoạt động lần này, việc đồng hành cùng trẻ em xem lễ diễu binh chính là điểm nhấn đặc biệt, nơi sắc cam đỏ năng động của thương hiệu Ovaltine hòa cùng niềm tự hào của màu cờ Tổ quốc, thắp lên hy vọng về một thế hệ người Việt Nam tương lai luôn khỏe mạnh, thông minh và tràn đầy khát vọng vươn cao.

Minh Hòa