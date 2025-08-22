20h ngày 21/8, buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm A80 bắt đầu. Ảnh: Thế Bằng.

Ảnh: Tuấn Huy - QĐND.

Trong buổi hợp luyện này, sự xuất hiện của hàng loạt xe tăng, tên lửa, pháo phản lực trùng trùng tiến qua các tuyến phố tạo nên một cảnh tượng hoành tráng, hào hùng. Ảnh: Tuấn Huy - QĐND.

Di chuyển hết đường hành tiến tại khu vực quảng trường, các khối xe tăng, bánh xích, xe bánh lốp chia làm 3 hướng, cơ động di chuyển về điểm tập kết. Trong đó xe tăng, xe bánh xích sau khi qua lễ đài thì đi về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng tại đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Thế Bằng.

Xe thiết giáp BMP-2 qua đường Điện Biên Phủ trước khi rẽ vào điểm tập kết trên đường Nguyễn Tri Phương. Rất đông người dân đã có mặt hai bên đường, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng hào hùng này. Ảnh: Thế Sơn.

Xe tăng T-54, T-55, pháo tự hành, thiết giáp... lần lượt di chuyển qua khu vực Cột cờ Hà Nội. Lúc này, người dân đứng kín dọc các ngã tư để chào đón. Những chiếc xe tăng, xe quân sự chạy bon bon trên đường trước sự trầm trồ của nhiều người. Ảnh: Thế Sơn.

Dàn khí tài khủng di chuyển trên đường Quán Thánh. Ảnh: Minh Quân.

Tên lửa S-125VT qua ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học - Trần Phú. Ảnh: Thế Sơn.

Nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm trên chiếc xe đặc chủng bọc thép chống đạn tươi cười chào người dân. Ảnh: Thế Sơn.

Pháo phản lực BM-21 di chuyển trên đường phố Hà Nội.

Đội hình mô tô dẫn đoàn với 4 hàng thẳng tắp tiến vào đường Thanh Niên. Ảnh: Quyết Thắng.

Đoàn xe xuống dốc đường Thanh Niên tiến về phía ngã tư Hùng Vương - Quán Thánh. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau khi di chuyển qua khán đài chính tại Quảng trường Ba Đình, các khối xe bánh lốp sẽ chia làm hai hướng. Ảnh: Quyết Thắng.