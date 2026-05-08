Video: Chị Tuyền chăm sóc, thu hoạch rau trái trong khu vườn trên sân thượng căn nhà 3 tầng của mình

Biến sân thượng thành vườn hoa trái

Trở về nhà sau chuyến thăm gia đình dịp lễ, chị Phạm Thị Thanh Tuyền (SN 1990, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) mở cửa sân thượng tầng 3, bước vào khu vườn nhỏ xanh mướt, trĩu quả.

Khu vườn rộng khoảng 70m² được phủ kín bởi các loại rau như mồng tơi, rau đay, rau dền, khoai lang, kinh giới, tía tô, lá lốt, húng… Phía trên là giàn dưa chuột, bầu, bí, mướp phát triển xanh tốt, tạo thành lớp tán che mát.

Một góc nhỏ khu vườn trên sân thượng của chị Tuyền

Trong vườn cũng có nhiều gốc đu đủ, nho, ổi, hồng xiêm, khế... đang lúc lỉu quả. Xen giữa khu vực trồng rau, cây ăn trái là các chậu hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa sen, súng… đang bung nở.

Khu vườn là thành quả của 3 năm chị Tuyền kiên trì trồng cây trên sân thượng, bắt đầu từ sau biến cố sức khỏe.

Chị kể: “Năm 2023, sau khi sinh con thứ hai, tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Có những ngày tôi hoang mang đến mức nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa vì gặp vấn đề về mắt. Chính trong giai đoạn đó, tôi nhận ra sức khỏe và thời gian dành cho gia đình là những điều quý giá nhất.

Chị Tuyền bắt đầu làm vườn trên sân thượng từ năm 2023

Tôi quyết định dừng lại, buông bớt những bộn bề, dành nhiều thời gian hơn cho con, cho bản thân, cho những điều khiến mình thấy bình yên. Cuối cùng, tôi quyết định chuyển đất lên sân thượng trồng cây để tự chữa lành, có thêm rau quả sạch cho gia đình sử dụng".

Mới sinh con được 3 tháng, chị Tuyền đã vác đất lên sân thượng trồng cây. Thấy vậy, chồng chị lo lắng, ra sức ngăn cản. Chị vẫn không từ bỏ, lén vận chuyển đất lên cao mỗi khi chồng vắng nhà.

Sau này, biết không thể cấm cản vợ, chồng chị Tuyền tình nguyện vác đất, làm giàn cho chị trồng mướp, bầu, bí…

Trong vườn, chị trồng nhiều loại rau củ

Chưa có kinh nghiệm trồng cây, chị Tuyền gặp nhiều khó khăn. Những ngày đầu, chị chủ yếu xin đất từ các hộ xung quanh để trồng cây. Đất thiếu dinh dưỡng, lẫn nhiều sỏi đá… khiến cây kém phát triển.

Chị cũng gặp nhiều thất bại. Nhiều lần, cây trồng leo giàn, ra hoa đậu quả rồi bỗng nhiên héo rũ, chết sạch. Dù vậy, chị không nản chí, tiếp tục trồng và tự học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Tìm lại niềm vui trong những điều giản dị

Chị Tuyền chia sẻ: “Ban đầu tôi trồng các loại rau ăn theo vụ. Nhưng trên sân thượng nhiều nắng, chậu nông, đất mỏng khiến cây không chịu được sức nóng nên sáng tưới, chiều lại héo rũ.

Vì kinh tế eo hẹp, tôi sử dụng thùng xốp làm chậu trồng cây, rau. Đất ít, tôi độn thêm các loại rau, củ hỏng vào chất trồng. Khi cây lớn, các loại rác này trở thành phân hữu cơ”.

Ngoài ra, chị còn trồng thêm nhiều loại cây ăn trái như: nho, hồng xiêm, dâu tây, ổi...

Mong muốn có thực phẩm sạch cho gia đình, khi trồng cây, chị Tuyền không sử dụng phân hoá học. Chị chủ yếu tận dụng rác nhà bếp như: vỏ rau củ, nước vo gạo… để làm phân bón.

Chị còn xin thêm rau, củ, quả hỏng, bã mía… để ủ làm dinh dưỡng cho đất trồng. Để tăng vi sinh vật có lợi cho đất, chị ủ nước vo gạo qua đêm cho lên men rồi tưới cho cây.

Xen giữa khu vực trồng cây, rau củ, chị Tuyền trồng nhiều loại hoa đẹp mắt

Đối với sâu hại, chị không sử dụng thuốc trừ sâu mà ngâm tỏi, ớt với rượu trắng để phun. Mỗi ngày, sau thời gian dành cho con, công việc, chị lại ra vườn chăm sóc cây trồng.

Biến sân thượng thành vườn cây, chị Tuyền có đủ nguồn rau sạch cho bữa ăn gia đình và không phải đi chợ. Các thành viên gia đình chị cũng có các loại trái cây sạch, an toàn để sử dụng.

Chị Tuyền bộc bạch: “Sau 3 năm trồng cây, tôi cảm thấy mình được nhiều thứ. Tôi được chữa lành, có cuộc sống bình yên. Làm vườn giúp tôi sống chậm lại, tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất.

Khu vườn giúp chị có thực phẩm sạch để dùng cho bữa cơm gia đình

Bây giờ, dù chân tay lúc nào cũng lấm lem đất cát, nhưng tôi luôn an tâm khi gia đình có nguồn thực phẩm sạch, an toàn để sử dụng. Ngoài ra, khu vườn còn là nơi để cả nhà tôi quây quần, cùng nhau thư giãn, tận hưởng niềm vui bên cây trái”.

Ảnh, video: NVCC