Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 là phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025, được thể hiện qua các hoạt động cụ thể như chương trình giao lưu điển hình tiên tiến khu vực phía Nam năm 2025 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức, nhằm tôn vinh các mô hình giảm nghèo hiệu quả và thúc đẩy bình đẳng xã hội, cải thiện đời sống người dân.

“Vườn hoa nghìn việc tốt”

Hưởng ứng Phong trào, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum với mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Triển khai từ tháng 3/2022, mô hình đã chăm sóc, hỗ trợ 38 trẻ mồ côi, trong đó Ban Phụ nữ Công an tỉnh trực tiếp đỡ đầu 26 cháu. Tổng kinh phí hỗ trợ vượt 1,4 tỷ đồng. Nhiều chương trình ý nghĩa như “Nâng bước đến trường”, “Xuân tình nguyện”, “Áo ấm mùa đông”… đã góp phần tạo môi trường sống và học tập tích cực cho trẻ em mồ côi.

Hay như việc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả phong trào “Vì người nghèo”. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, đơn vị đã cho 17.002 lượt hộ vay vốn thoát nghèo với tổng số tiền 27.747 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30.886 người.

Đó còn là mô hình sản xuất nha đam theo chuỗi giá trị của Hợp tác xã Sơn Phát (Ninh Thuận). Dưới sự điều hành của ông Thành Lai Chu, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Phát, mô hình này tại thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc đã tạo sinh kế bền vững cho 32 hộ dân tộc Raglai (gồm 14 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo và 1 hộ mới thoát nghèo). Dự án đầu tư hơn 1,9 tỉ đồng, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, mang lại lợi nhuận bình quân gần 90 triệu đồng/năm/hộ. Mô hình này không chỉ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm cho 300 lao động địa phương mà còn giảm tỉ lệ hộ nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Thành Lai Chu chia sẻ: "Đa phần bà con dân tộc cuộc sống còn vất vả. Tôi nhận thấy cây nha đam mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên đã hướng dẫn bà con trồng để có thêm thu nhập. Tôi mong bà con quê mình thoát nghèo, có được kế sinh nhai ổn định từ cây nha đam để không còn ai phải sống trong khó khăn".

Hay như chương trình đồng hành cùng trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang tên “Mái ấm gia đình Việt” của Tập đoàn Hoa Sen cũng đã góp phần tích cực vào phong trào thi đua giảm nghèo bền vững. Từ tháng 10/2022 đến nay, Tập đoàn đã cùng chương trình “Mái ấm gia đình Việt” lan tỏa yêu thương đến 402 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, thông qua các hoạt động hỗ trợ học bổng, vật chất, tinh thần… Dự án đã đi qua hơn 40 tỉnh, thành phố, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển toàn diện. Đây là một trong những hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Giảm nghèo bền vững - sự nghiệp của Nhà nước và toàn xã hội

Tại chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” khu vực phía Nam năm 2025, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, những gương điển hình chính là những "bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt, là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua yêu nước và sự lan tỏa của Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong suốt quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời gian qua, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu lớn như: các hộ nghèo có xu hướng giảm; nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, nhiều địa phương đã có các chính sách hỗ trợ để người dân có công việc, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2024 còn dưới 1,9%, giảm trên 1%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn dưới 13,5%, giảm trên 3%.

Đây là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự vươn lên, vượt khó của người dân trong hoàn cảnh khó khăn để vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống và làm giàu chính đáng.

Bình An