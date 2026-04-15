Đổi mới công nghệ tạo doanh thu lớn

Từ trên bầu trời khu vực tự trị Andalusia (miền Nam Tây Ban Nha), một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra: một biển trắng mênh mông trải dài hàng chục nghìn hecta.

Không phải tuyết, không phải cát, mà là hàng chục nghìn ngôi nhà kính phủ nhựa, nơi hàng triệu tấn rau quả được sản xuất mỗi năm.

Khu vực Campo de Dalías, hay còn gọi là “trái tim của biển nhựa Andalusia”, chính là vườn rau lớn nhất châu Âu, cung cấp thực phẩm cho gần nửa tỷ người.

Cảnh "biển nhựa" trải dài hàng nghìn hecta tại Campo de Dalías, Andalusia (Tây Ban Nha). Ảnh: The Guardian

Nhìn từ vệ tinh, toàn bộ vùng đất trông như một tấm chăn trắng khổng lồ, phản chiếu ánh nắng mặt trời.

Hình ảnh này không chỉ ấn tượng về mặt thị giác mà còn phản ánh sức mạnh nông nghiệp phi thường của con người, biến vùng đất khô cằn thành một trung tâm sản xuất rau quả quy mô lớn.

Câu chuyện Andalusia bắt đầu từ những năm 1960, khi người nông dân địa phương thử nghiệm phủ nhựa lên đất trồng rau để chống gió, giữ ẩm và tạo điều kiện khí hậu thuận lợi quanh năm.

Ban đầu chỉ là những thử nghiệm nhỏ, nhưng nhờ hiệu quả cao, mô hình này nhanh chóng mở rộng và trở thành biểu tượng nông nghiệp của châu Âu.

Ngày nay, hơn 30.000ha nhà kính trải dài khắp vùng, sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn rau quả mỗi năm, gồm cà chua, dưa chuột, ớt, cà tím, dưa lưới...

Doanh thu ước tính hơn 3 tỷ euro (khoảng 91.000 tỷ đồng) mỗi năm, trở thành “bảo chứng” cho khả năng cung cấp thực phẩm quanh năm và chất lượng cao.

Điều khiến Andalusia đặc biệt không chỉ là quy mô mà còn là công nghệ nông nghiệp tiên tiến. Các nhà kính hoạt động như “phòng thí nghiệm sống”, thử nghiệm từ hệ thống tưới nước thông minh, kiểm soát nhiệt độ, điều chỉnh ánh sáng đến giải pháp chống biến đổi khí hậu.

Hệ thống tưới nước và công nghệ kiểm soát nhiệt độ trong nhà kính Andalusia, nơi thử nghiệm các giải pháp nông nghiệp tiên tiến và bền vững. Ảnh: The Guardian

Nhờ đó, rau quả không chỉ sản xuất quanh năm mà còn đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu.

Các chuyên gia nông nghiệp từ khắp thế giới thường đến đây để học hỏi và nghiên cứu mô hình nhà kính, biến Andalusia thành trung tâm đổi mới và phát triển nông nghiệp bền vững.

Con người phía sau biển nhựa

Tuy nhiên, mô hình này cũng tồn tại nhiều thách thức. Việc khai thác nước ngầm quá mức để duy trì trồng trọt quanh năm đang gây áp lực nặng nề lên tài nguyên thiên nhiên. Nếu không có giải pháp quản lý bền vững, vùng đất có thể đối mặt nguy cơ cạn kiệt nước trong vài thập kỷ tới.

Ngoài ra, rác thải nhựa từ các nhà kính cũng là một vấn đề lớn. Hàng nghìn tấn nhựa được sử dụng mỗi năm, phần lớn nếu không tái chế sẽ gây ô nhiễm đất và nước.

Những vấn đề này đặt ra thách thức lớn cho tương lai nông nghiệp bền vững, khi Andalusia vẫn muốn duy trì năng suất cao nhưng không phá hủy môi trường.

Công nhân làm việc trong các nhà kính tại Andalusia, âm thầm góp phần đưa rau quả từ "vườn rau khổng lồ" đến bàn ăn hàng triệu người châu Âu. Ảnh: The Guardian

Bên cạnh những con số ấn tượng, Andalusia còn có một góc tối ít người biết: lực lượng công nhân. Phần lớn là người di cư, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nắng nóng và ẩm ướt.

Họ là lực lượng lao động thầm lặng giúp rau quả từ nhà kính đến bàn ăn của hàng triệu người châu Âu, nhưng ít khi được nhắc tới.

Sức hấp dẫn của Andalusia không chỉ nằm ở sản lượng khổng lồ và doanh thu cao, mà còn ở mức độ ảnh hưởng kinh tế.

Các quốc gia châu Âu nhờ nguồn cung ổn định từ Andalusia giảm sự phụ thuộc nhập khẩu từ nơi khác, đồng thời phát triển chuỗi giá trị nông sản, hậu cần, thương mại và công nghệ nông nghiệp.

Tuy nhiên, Andalusia cũng đặt ra câu hỏi lớn về nông nghiệp bền vững: liệu những cánh đồng nhựa này có thể duy trì năng suất mà không gây hại lâu dài cho môi trường? Làm thế nào để cân bằng lợi ích kinh tế, bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái? Đây là những thách thức mà Tây Ban Nha đang phải giải quyết.

Theo The Guardian