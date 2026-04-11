Vườn ươm tại trường Tiểu học Xuân Phương (phường Xuân Phương, Hà Nội)

Trong tháng 3-4/2026, Công ty Cổ phần Elmich phối hợp cùng Báo Giáo dục & Thời đại và Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ triển khai mô hình xây dựng vườn ươm tại 25 trường tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” trong năm học 2025 - 2026.

Chương trình hướng tới việc tăng cường giáo dục môi trường cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách vở, học sinh được trực tiếp tham gia vào quá trình trồng, chăm sóc cây xanh và thu hoạch thành quả ngay trong khuôn viên trường học.

“Lớp học xanh ngoài trời” tại trường Tiểu học Đoàn Kết (phường Long Biên, Hà Nội)

Tại mỗi điểm trường, các vườn ươm được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, trở thành không gian học tập gắn với thiên nhiên. Học sinh được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây như tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu và theo dõi sự phát triển của nhiều loại củ quả quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Theo đại diện Elmich Việt Nam, việc triển khai đồng loạt mô hình vườn ươm tại 25 trường tiểu học không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng không gian xanh trong nhà trường, mà còn hướng tới mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp sống xanh trong học đường. Khi được trực tiếp tham gia chăm sóc và quan sát sự phát triển của cây mỗi ngày, học sinh có cơ hội tiếp cận với các khái niệm về môi trường một cách tự nhiên, gần gũi.

Học sinh trường Tiểu học Tân Định (phường Tương Mai) định kỳ chăm sóc vườn ươm.

Hoạt động xây dựng vườn ươm được đánh giá là mô hình thiết thực, phù hợp với định hướng giáo dục trải nghiệm và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà trường trên địa bàn.

Ông Ngô Quốc Anh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng (P. Việt Hưng) chia sẻ: “Đây là một món quà rất ý nghĩa và thiết thực đối với nhà trường. Vườn ươm không chỉ góp phần làm xanh hóa không gian học đường mà còn là môi trường học tập trải nghiệm thực tiễn cho học sinh. Thông qua đó, các em được gần gũi hơn với thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường và rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Nhà trường cũng rất trân trọng sự đồng hành của Elmich Việt Nam, Báo Giáo dục & Thời đại và ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ trong việc chung tay vì một môi trường giáo dục xanh và bền vững.”

Cô và trò trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng (phường Việt Hưng) cùng nhau tưới nước.

Thông qua hoạt động này, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” tiếp tục khẳng định tính bền vững và hiệu quả của trục liên kết báo chí - doanh nghiệp - nhà trường trong việc thúc đẩy giáo dục môi trường và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan trường học, mô hình vườn ươm còn giúp học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của cây xanh đối với đời sống và môi trường. Từ đó, các em được khuyến khích duy trì những thói quen tích cực như chăm sóc cây, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ không gian chung.

Vườn ươm tại trường Tiểu học Vạn Bảo (phường Hà Đông).

Việc triển khai tại mô hình vườn ươm tại 25 trường tiểu học Hà Nội là bước đi cụ thể của Elmich Việt Nam trong hành trình doanh nghiệp đồng hành thúc đẩy lối sống xanh, đưa giáo dục môi trường trở thành một nội dung gần gũi và thiết thực trong học đường, không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà được hiện thực hóa qua hoạt động trải nghiệm.

Trong thời gian tới, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” sẽ tiếp tục được Elmich Việt Nam cùng các đối tác mở rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học tập xanh và từng bước bồi đắp nhận thức về phát triển bền vững cho học sinh.

(Nguồn: Elmich Việt Nam)