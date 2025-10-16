XEM CLIP (Nguồn: Trần Thế Đạt)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa mô tô phân khối lớn và xe máy khiến cô gái bị đứt lìa chân tại đường Phan Tây Nhạc (phường Xuân Phương, Hà Nội), chiều nay (16/10), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip trước khi xảy ra sự việc.

Theo người đăng tải clip, hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình của ô tô đi phía sau mô tô phân khối lớn. Thời điểm xảy ra sự việc, mô tô "phóng" rất nhanh, có thể cảm nhận qua tiếng âm thanh động cơ gào rú.

Hình ảnh cho thấy, khi mô tô phân khối lớn vượt qua ô tô có camera hành trình với tốc độ cao đã khiến một người đi bộ sang đường hoảng sợ và chưa đầy 1 phút sau, vụ va chạm xảy ra.

Người đi bộ sang đường hoảng sợ khi nghe thấy tiếng động cơ mô tô phân khối lớn đi qua. Ảnh chụp màn hình

Mô tô phân khối lớn vọt qua ô tô có camera hành trình. Ảnh chụp màn hình

Thông tin về vụ tai nạn giao thông nói trên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 21h20 ngày 15/10, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn giữa 2 xe máy trên đường Phan Tây Nhạc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh L.H. (SN 1995, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) điều khiển mô tô mang biển số 29A1-001.XX, đi trên đường Phan Tây Nhạc (hướng từ tỉnh lộ 70 đi Lê Quang Đạo).

Đến khu vực cột đèn chiếu sáng số XP7/T2/28, xe của anh H. va chạm với xe máy mang biển số 99D1-370.XX do anh T.X.A. (SN 2001, trú tại xã Văn Môn, Bắc Ninh) điều khiển, chở theo chị Đ.T.P. (SN 2006, trú tại xã Phù Khê, Bắc Ninh).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.C

Cú va chạm mạnh khiến chị P. bị đứt rời bàn chân trái, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng. Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp cùng Công an phường Xuân Phương để thụ lý, giải quyết vụ tai nạn.

"Qua kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với hai người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm", đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.