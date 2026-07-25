Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 25/7 cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau lan xuyên ra sau lưng. Trước đó, người bệnh đã nhiều lần thăm khám tại các cơ sở y tế, nhận chẩn đoán ung thư vùng eo tụy - thân tụy xâm lấn động mạch thân tạng. Đây là động mạch lớn trong ổ bụng, phân nhánh cấp máu cho gan, dạ dày và lách.

Bệnh nhân được hóa trị kết hợp liệu pháp miễn dịch. Sau 3 chu kỳ hóa trị và 4 chu kỳ miễn dịch, khối u đáp ứng tốt, các chỉ điểm ung thư giảm rõ rệt, triệu chứng đau bụng cải thiện đáng kể, tạo điều kiện để xem xét phẫu thuật triệt căn.

Trước ca mổ, ê-kíp đã thực hiện kỹ thuật nút động mạch gan chung nhằm kích thích hình thành hệ tuần hoàn bàng hệ nuôi gan và dạ dày. Sau hai tuần theo dõi, khi hệ tuần hoàn mới phát triển tốt và chức năng gan ổn định, người bệnh được chỉ định phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài hơn 10 giờ với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u, đồng thời cắt và tái tạo các mạch máu bị ung thư xâm lấn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Bệnh nhân được thăm khám sau phẫu thuật. Ảnh: M.Thảo

TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết ung thư tụy là một trong những bệnh ung thư có tiên lượng xấu nhất, với tỷ lệ sống sau 3-5 năm dưới 10%. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu không đặc hiệu nên nhiều trường hợp được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ cũng lưu ý, đau bụng lan ra sau lưng là triệu chứng điển hình của ung thư tụy giai đoạn tiến triển tại chỗ. Khi xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài, đặc biệt đau âm ỉ vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm sụt cân, chán ăn hoặc vàng da, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm.

4 nhóm người nguy cơ cao cần tầm soát ung thư tụy định kỳ

TS.BS Cao Mạnh Thấu khuyến cáo, những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên khám và tầm soát ung thư tụy định kỳ tại các cơ sở chuyên sâu về gan mật - tụy. Nhóm này gồm:

- Bị viêm tụy tái phát nhiều lần;

- Có người thân trong hai thế hệ mắc ung thư tụy;

- Mắc các bệnh lý tiền ung thư của tụy như tổn thương nang tụy, u nhú nhầy nội ống tụy (IPMN), nang nhầy tụy;

- Có bất thường ống tụy như giãn ống tụy, bất thường chỗ đổ ống mật - tụy; hoặc mắc các hội chứng di truyền như viêm tụy mạn di truyền, hội chứng Peutz–Jeghers.

Theo các chuyên gia, việc tầm soát không chỉ dừng ở siêu âm bụng thông thường mà cần phối hợp các kỹ thuật chuyên sâu như chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI) và siêu âm nội soi để tăng khả năng phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm.

Thời điểm bắt đầu tầm soát phụ thuộc vào từng nhóm nguy cơ. Chẳng hạn, người mắc hội chứng Peutz–Jeghers được khuyến cáo sàng lọc từ 30-35 tuổi. Sau đó, người bệnh cần khám định kỳ hằng năm hoặc mỗi 3-6 tháng, tùy theo loại tổn thương và đánh giá của bác sĩ.