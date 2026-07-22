Những dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Nam sinh lớp 8 N.K.L (14 tuổi, Hà Nội) đến bệnh viện khám bệnh trong tình trạng suy kiệt, sụt 3kg chỉ trong một tháng, kèm đau lan vùng cổ và tai.

Theo gia đình, trước đó L. xuất hiện các triệu chứng đau họng, chảy nước mũi. Cho rằng trẻ bị viêm mũi họng, viêm amidan do thời tiết, người nhà tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Sau một thời gian, trẻ xuất hiện hạch lớn ở cổ nhưng vẫn không được đưa đi khám. Chỉ đến khi bệnh nhi sụt cân nhanh, cơ thể mệt mỏi, kèm viêm tai giữa và đau nhức nhiều, gia đình mới đưa con đến bệnh viện.

Nam sinh lớp 8 được xác định mắc bệnh ung thư. Ảnh: BSCC.

BS.CKI Mai Văn Nghĩa, Khoa Liên chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) cho biết kết quả thăm khám và cận lâm sàng phát hiện một khối sùi loét lớn, xâm lấn sâu vùng vòm họng, kèm viêm tai giữa.

Siêu âm ghi nhận nhiều hạch cổ trái, hạch lớn nhất kích thước 28,4 x 17,1mm, vỏ dày, cấu trúc rốn hạch bị phá vỡ. Kết quả sinh thiết hạch cổ xác định đây là hạch di căn của ung thư biểu mô vòm họng.

Cảnh báo của bác sĩ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Yến - chuyên khoa tai mũi họng cho biết các khối u ác tính vùng đầu - cổ, đặc biệt ở người trẻ, thường diễn tiến âm thầm. Những triệu chứng ban đầu như đau họng, nghẹt mũi, nổi hạch hoặc ù tai rất dễ bị nhầm với cảm cúm hay viêm họng thông thường.

Việc gia đình tự ý cho con sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm hoặc thuốc giảm đau có thể khiến triệu chứng giảm tạm thời, gây lầm tưởng đã khỏi bệnh. Trong khi đó, tổn thương ác tính vẫn âm thầm phát triển.

Theo bác sĩ Yến, nhiều trường hợp chỉ đến viện khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như sụt cân nhanh, hạch cổ to, liệt dây thần kinh hoặc hạch vỡ loét. Lúc này, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên khó khăn hơn, chi phí cao và tiên lượng cũng kém hơn.

Nữ bác sĩ thông tin, với các bệnh lý viêm nhiễm thông thường nếu được điều trị đúng thường cải thiện sau 5-7 ngày. Nếu đau họng hoặc nuốt vướng kéo dài trên 2 tuần, nổi hạch cổ cứng, ít di động, ù tai một bên hoặc sụt trên 5% trọng lượng cơ thể trong vòng một tháng, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám và tầm soát.

Ung thư vòm họng chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh nên rất khó để đưa ra các biện pháp phòng tránh tốt nhất. Tuy nhiện, đối tượng mắc bệnh thường là những người hay uống rượu, hút thuốc hoặc ăn các đồ ăn lên men, người dân có thể phòng tránh bệnh ung thư vòm họng bằng một số lưu ý sau:

- Không hút thuốc lá, thuốc lào, hạn chế uống rượu bia và các đồ uống có cồn để giảm nguy cơ dẫn đến ung thư vòm họng.

- Hạn chế ăn các loại thực phẩm lên men như dưa muối, cá muối, cà muối…