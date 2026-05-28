Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 27/5/2026 trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao (Hà Nội), đoạn từ Trường Chinh hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Theo đoạn video từ camera hành trình, chiếc xe ô tô có gắn camera đang di chuyển ổn định ở làn bên phải thì bất ngờ bị một chiếc sedan thương hiệu Mitsubishi màu bạc mang BKS 30E-170.82 từ làn trái bất ngờ tạt đầu dẫn tới va chạm giữa hai phương tiện.

Nguồn video: Cao Dinh Loi

May mắn, vụ va chạm giao thông mới chỉ dừng lại ở xước xát nhẹ chứ chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều đáng nói, thay vì bình tĩnh xử lý, nam tài xế điều khiển chiếc sedan lại mở cửa bước xuống xe với thái độ hung hăng nhằm gây gổ.

Tuy nhiên, trong tình huống này, rõ ràng lỗi vi phạm hoàn toàn thuộc về tài xế chiếc sedan màu bạc khi người này đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm nghiêm trọng gồm chuyển làn không đảm bảo an toàn và dừng xe sai quy định trên tuyến đường cấm đỗ. Hành động này không chỉ đe dọa tính mạng của chính tài xế mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện đi phía sau.

Vì vậy, theo khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10-14 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Từ sự cố trên, các chuyên gia giao thông đưa ra những khuyến cáo quan trọng nhằm đảm bảo an toàn. Về kỹ năng lái xe, khi có nhu cầu chuyển làn, tài xế bắt buộc phải bật xi-nhan, quan sát kỹ gương chiếu hậu và chỉ thực hiện đánh lái khi đã đảm bảo khoảng cách an toàn tuyệt đối với xe phía sau.

Bên cạnh đó, người cầm lái cần duy trì "cái đầu lạnh", tránh tình trạng nổi nóng, cay cú ăn thua trên đường. Một phút bốc đồng có thể đánh đổi bằng cả tính mạng và tài sản.

Nếu rơi vào tình huống bị chặn đầu xe và gây gổ, tài xế tuyệt đối không nên bước xuống cự cãi. Cách xử lý khôn ngoan nhất là chốt chặt các cửa, kéo kín kính, giữ bình tĩnh và sử dụng camera hành trình hoặc điện thoại để ghi hình. Đây sẽ là bằng chứng không thể chối cãi để cơ quan Cảnh sát giao thông trích xuất, phạt nguội và xử lý nghiêm những cá nhân coi thường pháp luật.

