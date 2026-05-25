Trong một đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng xã hội, chiếc Chevrolet Corvette C8 màu đỏ đã lao vào một xe buýt du lịch với tốc độ cao trên tuyến đường giới hạn 25 dặm/giờ (khoảng 40 km/h) tại California, Mỹ. Vụ va chạm mạnh khiến chiếc Chevrolet Corvette C8 vỡ nát đầu, một hành khách trên xe buýt bị hất văng khỏi chỗ ngồi.

Theo Cảnh sát giao thông California (CHP), chiếc Corvette đã "lấn sang phần đường ngược chiều bằng cách vượt qua vạch đôi màu vàng và đâm trực diện" vào chiếc xe buýt du lịch đang chở 49 hành khách.

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cho thấy chiếc xe buýt đang di chuyển đúng tốc độ cho phép tại khu vực Pacific Grove thì bất ngờ một chiếc Corvette màu đỏ xuất hiện với tốc độ rất cao. Khi đi vào khúc cua trên đoạn đường gần 17 Mile Drive, phía tây đường Majella Road, chiếc xe thể thao đã vượt qua vạch đôi màu vàng để lấn làn.

Nhận thấy nguy cơ va chạm, tài xế Corvette cố gắng đánh lái đưa xe trở lại phần đường của mình. Tuy nhiên, phần đuôi xe bắt đầu văng ngang, khiến người điều khiển gần như mất hoàn toàn khả năng kiểm soát. Chiếc xe sau đó lao thẳng vào đầu xe buýt du lịch.

Fox 4 News đưa tin, tài xế Corvette chỉ bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện địa phương. Một hành khách trên xe buýt cũng bị thương nhẹ, trong khi những người còn lại không gặp chấn thương.

Tuy nhiên, trong bản tin cập nhật sau đó, Fox 4 News cho biết người lái chiếc Corvette thực tế bị thương nặng. Cơ quan chức năng nghi ngờ người này điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn và đã tiến hành bắt giữ.

Trong thông cáo phát đi sau vụ việc, CHP nhấn mạnh: “Cảnh sát giao thông California (CHP) nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, đồng thời luôn tuân thủ tốc độ an toàn. Những quyết định lái xe liều lĩnh có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí làm thay đổi cuộc sống của nhiều người tham gia giao thông.”

Đoạn video về vụ tai nạn cũng thu hút hàng loạt bình luận trên Instagram. Một người dùng mạng nhận xét: “Rõ ràng đây là lỗi của tài xế Corvette. Chiếc xe dường như đã vào cua với tốc độ quá cao, dẫn đến mất kiểm soát.”

Một tài khoản khác bình luận: “Có tiền mua Corvette không đồng nghĩa với việc biết cách điều khiển nó.” Một bình luận khác nhấn mạnh vai trò của thiết bị an toàn: “Dây an toàn tạo nên sự khác biệt.”

Ngoài ra, cũng có ý kiến gay gắt yêu cầu cơ quan chức năng “thu hồi giấy phép lái xe” của tài xế Corvette.

Theo Motorbiscuit

