Biểu diễn các pha lái xe nguy hiểm trên đường phố công cộng bằng ô tô hay xe máy là hành vi bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít người thực hiện các màn trình diễn này nhằm thu hút sự chú ý của đám đông. Mới đây, một vụ việc gây tranh cãi liên quan đến chiếc Honda City độ đã xảy ra tại Hyderabad (Ấn Độ), thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại sự việc được tài khoản Instagram Sairam Naidu đăng tải cho thấy một chiếc Honda City thế hệ đầu tiên màu vàng đang nẹt pô liên tục, tạo ra tiếng nổ lớn từ hệ thống ống xả đã được độ lại. Chiếc sedan này cũng được trang bị bộ mâm hợp kim, cánh gió cùng một số chi tiết nâng cấp ngoại thất khác.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra gần quán Cafe Niloufer tại khu Hi-tech City, thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Raidurgam. Thời điểm đó, hàng trăm người tập trung xung quanh chiếc xe để quay video khi tài xế liên tục tăng ga tạo ra những tiếng nổ lớn từ ống xả. Trong đoạn clip, chiếc Honda City chỉ đứng yên tại chỗ, không thực hiện các màn đốt lốp hay đua xe.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hình ảnh ghi lại cảnh một cảnh sát đứng phía trước chiếc Honda City trong khi các đồng nghiệp khác tiếp cận phương tiện. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế được cho là đã tiếp tục cho xe di chuyển.

Ngay sau đó, viên cảnh sát đứng phía trước dùng dùi cui đập mạnh vào kính chắn gió của chiếc xe khiến cả kính và dùi cui đều bị hư hỏng. Tài xế tiếp tục tìm cách rời khỏi hiện trường nhưng không thành công. Trong lúc đánh lái, chiếc Honda City đã va chạm với một xe chuyên dụng Toyota Innova Crysta của cảnh sát. Sự việc nhanh chóng leo thang khi nhiều cảnh sát khác xuất hiện và dùng dùi cui đập vào chiếc sedan từ nhiều phía.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy kính chắn gió trước và sau của chiếc Honda City đều bị vỡ. Trong quá trình khống chế, lực lượng chức năng mở cửa phía tài xế, kéo người điều khiển ra ngoài để bắt giữ. Người ngồi ghế phụ phía trước cũng tìm cách bỏ chạy nhưng sau đó bị khống chế.

Vụ việc sau đó gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng cảnh sát có quyền tạm giữ phương tiện, xử phạt hoặc khởi tố nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi về mức độ cần thiết của việc sử dụng vũ lực dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng đối với chiếc xe.

Theo các thông tin được chia sẻ, phía cảnh sát Hyderabad cho rằng tài xế đã không chấp hành yêu cầu dừng xe và tìm cách bỏ chạy, khiến tình huống trở nên mất kiểm soát.

Theo Cartoq