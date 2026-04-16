Bệnh nhân được chuyển đến Vinmec Hạ Long trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người

Lỡ “thời điểm vàng”, bệnh nhân đối mặt nhiều biến chứng nguy hiểm

Ông Phạm Văn Hạnh (sinh năm 1958) có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu nhiều năm, kèm gout mạn tính nhưng không điều trị thường xuyên. Sáng 3/3, ông cảm thấy mệt mỏi, sau đó yếu dần nửa người bên phải. Chỉ trong vài giờ, tình trạng tiến triển nhanh khiến ông gần như mất hoàn toàn khả năng vận động tay chân phải.

Tại một bệnh viện trong tỉnh, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não vùng hành não. Tuy nhiên, do đã qua “thời điểm vàng” điều trị, bệnh cảnh không cải thiện mà tiếp tục nặng lên, xuất hiện sốt cao, rét run kéo dài.

Khi được chuyển đến Vinmec Hạ Long, bệnh nhân đã trong tình trạng nặng: Liệt hoàn toàn nửa người bên phải, sốt cao liên tục, huyết áp tăng và các chỉ số viêm tăng cao. Qua thăm khám và đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não bán cấp kèm nhiễm trùng huyết.

Theo BSCKI Hoàng Thị Thanh Hoa - bác sĩ truyền nhiễm Vinmec Hạ Long, đây là ca bệnh phức tạp do nhiều yếu tố chồng lấp. “Bệnh nhân đã qua thời điểm vàng trong điều trị nhồi máu não, trong khi tình trạng nhiễm trùng chưa được kiểm soát. Các bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu cũng làm tăng nguy cơ biến chứng”, bác sĩ cho biết.

Thách thức lớn nhất là phải xử trí đồng thời hai vấn đề nghiêm trọng: Kiểm soát nhiễm trùng huyết và ngăn tổn thương não tiếp tục tiến triển. Việc sử dụng thuốc chống huyết khối cũng cần được cân nhắc chặt chẽ để hạn chế nguy cơ chảy máu trong bối cảnh nhiễm trùng nặng.

Hồi phục ngoạn mục nhờ phác đồ kết hợp đa chuyên khoa

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp điều trị Vinmec Hạ Long đã xây dựng phác đồ kết hợp nhằm kiểm soát nhiễm trùng và hạn chế tổn thương não lan rộng. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh tích cực, kiểm soát huyết áp, ổn định thân nhiệt và theo dõi sát khi sử dụng các thuốc chống huyết khối.

Khi tình trạng nhiễm trùng dần được kiểm soát, bệnh nhân được can thiệp phục hồi chức năng sớm với các bài tập vận động chi thể và cột sống cổ nhằm hạn chế teo cơ, cứng khớp và tăng khả năng phục hồi vận động.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Hạ Long tích cực điều trị cho bệnh nhân

Diễn tiến sau điều trị ghi nhận cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân cắt sốt, không còn rét run. Sau 5 ngày, các chỉ số viêm giảm và trở về mức bình thường.

Từ chỗ gần như mất hoàn toàn khả năng vận động, ông Hạnh từng bước lấy lại sức cơ, phục hồi khả năng đi lại và sinh hoạt độc lập. Sau thời gian điều trị và tập luyện, bệnh nhân có thể tự đi lại, ăn uống bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Theo các bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời, những trường hợp tương tự có nguy cơ cao để lại di chứng liệt kéo dài, thậm chí đối mặt với nhiều biến chứng nặng như viêm phổi, loét tỳ đè hoặc nhiễm trùng tiết niệu do nằm lâu.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, trong những ca bệnh phức tạp như đột quỵ kèm nhiễm trùng nặng, việc phối hợp đa chuyên khoa và phục hồi chức năng sớm đóng vai trò rất quan trọng, giúp tăng cơ hội hồi phục và rút ngắn thời gian điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và thăm khám định kỳ để phòng ngừa đột quỵ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, bởi trong đột quỵ, thời gian vàng là yếu tố quyết định cơ hội hồi phục.

