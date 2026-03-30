Nguy kịch sau 3 ngày bỏ thuốc

Ông L.Q.L (44 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả chụp CTA trước đó cho thấy anh bị phình động mạch chủ ngực - bụng đã vỡ, kèm khối máu tụ lớn sau phúc mạc, với đường kính túi phình lên đến 11cm. Đây là mức cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Văn Sô Đa, khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện SIS Cần Thơ, đây là tình trạng có tỷ lệ tử vong trên 90% nếu túi phình vỡ hoàn toàn. Trường hợp của ông L. càng nghiêm trọng hơn khi có tiền sử tăng huyết áp kéo dài hơn 5 năm.

May mắn, bệnh nhân được đưa đến viện khi huyết áp còn ổn định, tạo cơ hội mong manh để các bác sĩ tiến hành can thiệp khẩn cấp.

Ông L. sau ca cấp cứu nguy hiểm. Ảnh: BSCC.

Trước tổn thương phức tạp túi phình lớn liên quan nhiều nhánh động mạch nuôi gan, thận và ruột, các bác sĩ quyết định thực hiện mổ mở và can thiệp nội mạch.

Ê-kíp đã chuyển vị và tái tạo các nhánh động mạch quan trọng. Sau đó, ông L. được đặt stent graft động mạch chủ ngực để loại bỏ túi phình. Sau hơn 10 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công. Theo bác sĩ, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến biến cố nguy hiểm này là việc ông L. tự ý ngưng thuốc huyết áp khiến huyết áp tăng cao và làm vỡ túi phình.

Ông N.T.H (55 tuổi, Tân Định, TPHCM) được Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch sau khi được phát hiện nằm bất động tại nhà vào sáng sớm. Theo người nhà, tối trước đó bệnh nhân có uống rượu bia và đi ngủ một mình. Đến sáng, khi gọi không phản hồi, gia đình phát hiện bệnh nhân tay chân co giật, hôn mê.

Lực lượng y tế ghi nhận bệnh nhân không tiếp xúc, huyết áp tăng rất cao, mạch nhanh và đã tiến hành xử trí cấp cứu ban đầu trước khi chuyển viện. Kết quả, bệnh nhân bị xuất huyết não vùng cầu ở vị trí tổn thương có tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân này tăng huyết áp và có tâm lý chủ quan không uống thuốc. Mỗi lần thấy vỉ thuốc, ông H lại hẹn "mai uống".

Một sai lầm có thể mất cơ hội sống

Theo Phó giáo sư Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội tĩnh mạch TPHCM, tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính nguy hiểm, đặc biệt khi người bệnh chủ quan hoặc tự ý ngưng điều trị. Việc kiểm soát không tốt huyết áp trong thời gian dài có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nặng nề, thậm chí gây tử vong đột ngột.

Cụ thể, tăng huyết áp kéo dài có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, phình động mạch chủ hoặc tổn thương mạch máu ngoại vi. Ngoài ra, bệnh còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cơ quan quan trọng, dẫn đến suy thận mạn, tổn thương mắt gây mù lòa và bệnh động mạch ngoại vi nặng có thể phải đoạn chi.

PGS Nam cho biết việc điều trị tăng huyết áp hiện nay dựa trên hai trụ cột chính là thay đổi lối sống và sử dụng thuốc theo chỉ định. Người bệnh cần ăn nhạt, vận động hợp lý, kiểm soát cân nặng, giữ tinh thần ổn định, đồng thời dùng thuốc hạ huyết áp.

Đặc biệt, vị chuyên gia này nhấn manh người trẻ hay già nếu đã tăng huyết áp thì tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc. Đây là sai lầm phổ biến, nhất là khi người bệnh thấy huyết áp đã ổn định nhất là ở người trẻ tuổi.

"Việc ngưng thuốc đột ngột có thể khiến huyết áp tăng vọt, làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc vỡ mạch máu. Những biến cố có thể xảy ra bất ngờ và gây tử vong. Tăng huyết áp không đau, nhưng hại chúng ta nhanh", bác sĩ Nam nói.

Từ đó, bác sĩ khuyến cáo người dân, nhất là người trẻ, cần chủ động phòng bệnh từ sớm bằng cách duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, không hút thuốc lá, sử dụng rượu bia điều độ, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ. Với những người đã mắc bệnh, việc tuân thủ điều trị lâu dài, thậm chí suốt đời, là yếu tố then chốt để kiểm soát huyết áp và bảo vệ sức khỏe.

