Cô giáo Phan Thị Đức Hạnh (giáo viên Trường THCS Quang Đồng, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) dù trải qua 3 lần mổ tim vẫn luôn nhiệt huyết với nghề dạy học, có 16 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Vượt 3 lần mổ tim, theo đuổi ước mơ làm cô giáo

Từ khi còn học phổ thông, Phan Thị Đức Hạnh, cựu nữ sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), đã rất yêu thích nghề giáo.

Năm lớp 12, sau một buổi tan học, toàn thân Hạnh bỗng cứng đờ. Được bạn bè và mọi người đưa đến bệnh viện, cô trải qua 3-4 tháng thăm khám tại nhiều cơ sở y tế trước khi được chẩn đoán mắc u nhầy trong buồng tim.

Năm 1997, Hạnh trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hai năm sau, bệnh tái phát, cô phải mổ lần hai tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Đến năm 2006, sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, cô tiếp tục phải phẫu thuật lần thứ ba. Cô giáo xứ Nghệ ví von mình đã trải qua nhiều ca mổ đến mức có cảm giác như “banh hết lồng ngực”.

Cô giáo Phan Thị Đức Hạnh luôn nhiệt huyết với nghề dạy học, có 16 năm liền là Chiến sĩ thi đua. Ảnh: NVCC

"Tôi vẫn nhớ như in cả 3 lần mổ và hình ảnh bố cõng đi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Mỗi lần vào phòng làm thủ tục mổ, bố mẹ đều lo lắng như ngã quỵ”, cô Hạnh xúc động kể.

Cô cho biết, bên cạnh sự hỗ trợ, đồng hành của gia đình và người thân, điều may mắn giúp cô vượt qua khó khăn còn là sự động viên, tạo điều kiện từ ban giám hiệu nhà trường và các đồng nghiệp.

Dù đã trải qua 3 lần phẫu thuật tim, với niềm đam mê nghề nghiệp và tình yêu dành cho học trò, mỗi khi nhận nhiệm vụ trong năm học mới, cô luôn tự nhủ phải cố gắng hoàn thành công việc bằng tất cả khả năng.

Sau lần mổ tim thứ ba, khi sức khỏe dần ổn định, cô Hạnh quyết tâm tham gia tất cả các kỳ thi liên quan đến chuyên môn. Nhiều năm liền, cô là giáo viên dạy giỏi cấp huyện (trước đây) và cấp tỉnh; được tín nhiệm chọn làm giám khảo chấm các kỳ thi giáo viên dạy giỏi.

Cô Phan Thị Đức Hạnh là giáo viên môn Tiếng Anh tại Trường THCS Quang Đồng, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.

Khi về giảng dạy tại một trường ở xã miền núi Quang Đồng, khó khăn lớn nhất của cô Hạnh là trình độ học sinh không đồng đều. Bù lại, các em đều ngoan ngoãn, ham học hỏi.

Để giúp học trò tiến bộ, cô luôn tìm cách gần gũi, xem các em như con mình, từ đó hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của từng em để có cách hỗ trợ, khắc phục hạn chế và khích lệ phù hợp.

Những năm gần đây, cô còn ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận với cách phát âm, ngữ điệu của người bản xứ.

16 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Dù công tác trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cô Hạnh vẫn ghi dấu ấn với thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cao liên tiếp các năm học. Nhiều học trò của cô nay đã nối tiếp con đường giảng dạy tiếng Anh, trong đó có những người đang công tác tại các trường đại học lớn như Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Từ năm học 2010-2011 đến nay, cô Hạnh có 16 năm liên tiếp được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo ở Nghệ An cũng từng được trao Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT năm 2019, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Cô Phan Thị Đức Hạnh bên các học trò nhỏ của mình tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: NVCC

“Có những năm, đến ngày thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hiệu trưởng nhà trường vẫn phải xin cấp trên cho tôi nghỉ đột xuất vì lý do sức khỏe, phải nhập viện. Khi ấy, lãnh đạo địa phương và hiệu trưởng đều động viên tôi cố gắng, nhưng bản thân hiểu sức khỏe không cho phép tiếp tục.

Nghĩ đến việc mình là người duy nhất của trường lọt vào danh sách dự thi cấp huyện, vượt qua biết bao vòng tuyển chọn, nỗ lực suốt cả năm trời, vậy mà phải nhập viện, tôi lại rớt nước mắt. Tôi đã khóc rất nhiều vì cơ hội bị bỏ lỡ”, cô Hạnh xúc động nhớ lại.

Đó cũng là lý do mãi đến năm 2024, cô mới đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật trong giảng dạy, mới đây, cô Hạnh là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và nhận Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT.

Cô Phan Thị Đức Hạnh tham dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: NVCC

Cô Hạnh vui nhất khi nghe nhiều học trò chia sẻ rằng câu chuyện vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng chính mình của cô đã tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng cho các em.

Sau 3 lần phẫu thuật tim, hằng năm cô vẫn duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần. Mỗi khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, cô lại vào viện thăm khám bởi ngay cả các bác sĩ cũng chưa thể khẳng định bệnh có tái phát hay không.

“Mỗi lần đi khám, chỉ cần nghe bác sĩ nói lần này không có hiện tượng u nhầy trong tim, tôi như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm để tiếp tục đi dạy”, cô Hạnh chia sẻ.

Hiện nay, dù vẫn phải đối mặt với những cơn đau nửa đầu hằng ngày, cô cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để xứng đáng với danh xưng “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.