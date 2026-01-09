Trong bức tranh doanh nghiệp Việt Nam năm 2025, Wealthcons ghi dấu ấn khi tăng trưởng quy mô song hành với bồi đắp nội lực. Việc được ghi nhận trong VNR500 và vinh danh tại HR Asia Awards không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh, mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

Wealthcons lọt Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Mới đây, Wealthcons được ghi nhận trong VNR500 - Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, bảng xếp hạng thường niên do Vietnam Report nghiên cứu và công bố.

VNR500 được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá độc lập theo thông lệ quốc tế, phản ánh quy mô hoạt động, năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất - kinh doanh và mức độ đóng góp của doanh nghiệp cho nền kinh tế. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng này cho thấy Wealthcons đã đạt được bước phát triển đáng kể về tầm vóc, trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối mặt với nhiều thách thức về chi phí, nguồn nhân lực và áp lực cạnh tranh.

Đại diện Wealthcons nhận giải “Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025” tại Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500.

Theo giới chuyên môn, việc một doanh nghiệp xây dựng còn khá “trẻ” như Wealthcons được xướng tên tại VNR500 cho thấy khả năng tổ chức vận hành, quản trị dự án và mở rộng quy mô đang đi đúng hướng, tạo nền tảng cho các bước phát triển dài hạn.

Trên thực tế, trong năm 2025, Wealthcons đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều dự án thuộc các loại hình khác nhau, bao gồm khách sạn, trung tâm thương mại, khu nhà ở cao cấp và các công trình giáo dục. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay, Bãi Cháy; Gladia by the Water (Keppel Land & Khang Điền); The Orchard - Sycamore (CapitaLand Development); GO! Ninh Thuận (Central Retail Việt Nam) và Trường Quốc tế St. Nicholas Đà Nẵng (EQuest Education Group). Các dự án đều được triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế, đòi hỏi tổ chức thi công chỉn chu, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn.

The Orchard - dự án do Wealthcons bàn giao năm 2025, được vinh danh “Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc” trong khuôn khổ giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2025.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Nguyễn Lương Trí Quang - Tổng Giám đốc Wealthcons cho biết: “Việc thi công đồng thời nhiều dự án tại các vùng miền khác nhau đòi hỏi năng lực quản lý tổng thể vững vàng và kinh nghiệm vận hành linh hoạt - điều đã được Wealthcons chứng minh qua thực tế triển khai. Trên nền tảng định hướng “Sáng tạo để thịnh vượng”, doanh nghiệp liên tục tìm tòi, học hỏi và ứng dụng các cải tiến trong tổ chức thi công, từng bước tích hợp công nghệ và giải pháp số, trong đó có các công cụ hỗ trợ bằng AI vào công tác kiểm soát chất lượng, tiến độ và an toàn. Cách tiếp cận này giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả dự án.”

Dấu ấn phát triển nhân sự được khẳng định tại HR Asia Awards

Song song với ghi nhận về năng lực và vị thế doanh nghiệp qua bảng xếp hạng VNR500, trong năm 2025, Wealthcons cũng được vinh danh tại HR Asia Awards với danh hiệu “Best Companies To Work For In Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Wealthcons được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”

Đây là giải thưởng khu vực uy tín, được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận các doanh nghiệp có môi trường làm việc hiệu quả, văn hoá nội bộ tích cực và chiến lược phát triển con người bài bản. Kết quả được xác lập trên cơ sở khảo sát độc lập về mức độ gắn kết nhân viên, hệ thống quản trị nhân sự và các giá trị văn hoá được triển khai thực tế trong doanh nghiệp.

Việc được HR Asia ghi nhận cho thấy Wealthcons không chỉ tập trung vào tăng trưởng dự án, mà còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi người lao động được tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp lâu dài và đóng góp vào mục tiêu chung.

Tăng trưởng được bồi đắp từ nội lực

Yếu tố giúp Wealthcons được vinh danh hai giải thưởng trong năm 2025 chính là nội lực doanh nghiệp, đặc biệt là yếu tố con người. Wealthcons xác định đội ngũ nhân sự là trung tâm của chiến lược phát triển, với hệ giá trị xuyên suốt: Xây tử tế - Làm chỉn chu - Giữ an toàn - Kiến tạo sự thịnh vượng.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình đào tạo nội bộ, tiêu biểu như WeAcademy, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy quản trị và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, các chính sách phúc lợi, môi trường làm việc và văn hoá gắn kết cũng được đầu tư bài bản, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển dài hạn.

4 trụ cột chính của văn hóa Wealthcons: “Xây tử tế - Làm chỉn chu - Giữ an toàn - Kiến tạo sự thịnh vượng.”

Nhìn tổng thể, cú đúp giải thưởng trong năm 2025 đã phác hoạ rõ nét con đường phát triển của Wealthcons: tăng trưởng đi cùng chiều sâu, mở rộng quy mô song hành với củng cố nội lực.

Bước sang năm 2026, Wealthcons tiếp tục triển khai đồng thời nhiều công trình trọng điểm tại các khu vực khác nhau trên cả nước như: Dự án Golden Palace A (MIK Group), Làng Giáo dục Quốc tế (Thiên Hương), Orchard Mansion (CapitaLand Development), Springville (Gamuda Land), Sun Casa Square (VSIP) và Bệnh viện Quốc tế SIS Cần Thơ… Với định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô song hành cùng việc củng cố nội lực dài hạn.