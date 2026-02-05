Ngày 5/2, quản trị viên hệ thống Rophim bất ngờ ra thông báo ngừng hoạt động vĩnh viễn. Quyết định này được đưa ra trước Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu giải trí trực tuyến của người dùng tăng cao.

Trong thông điệp chia tay, đại diện nền tảng cho biết mục tiêu ban đầu của website là cung cấp kho phim chất lượng cao, phụ đề chỉn chu và hạn chế quảng cáo phiền nhiễu. Tuy nhiên, sau quá trình vận hành, đội ngũ quản lý nhận thấy sự tồn tại của trang web gây ảnh hưởng đến các nền tảng chính thống.

Thông báo đóng cửa trên website Rophim. Ảnh: Du Lam

Trước khi đóng cửa, Rophim từng duy trì hai nguyên tắc tự nguyện: không đăng tải phim Việt Nam để tránh gây thiệt hại cho điện ảnh trong nước và không cập nhật sớm các phim đang chiếu rạp.

"Tôi cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình. Rophim sẽ khép lại hành trình từ hôm nay", quản trị viên nền tảng chia sẻ, đồng thời khuyến nghị người dùng nên chuyển sang trải nghiệm các dịch vụ streaming (phát trực tuyến) có bản quyền để ủng hộ ngành công nghiệp nội dung.

Động thái tự đóng cửa của một website phim lậu lớn như Rophim diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang quyết liệt xử lý các vi phạm về bản quyền số tại Việt Nam.

Trước đó, tại Hội thảo "Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ bản quyền nội dung số" tổ chức tháng 8/2025, ông Matthew Cheetham, Tổng Giám đốc Liên minh Chống Vi phạm Bản quyền (CAP) và Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á (AVIA) chia sẻ Việt Nam hiện đang đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ lệ vi phạm bản quyền nội dung số. “Riêng trong năm 2022, Việt Nam đã thiệt hại khoảng 348 triệu USD chỉ riêng trong 3 lĩnh vực, truyền hình, phim và nhạc số”, ông nhấn mạnh.

Các khảo sát của CAP và AVIA chỉ ra tỷ lệ người Việt Nam xem các nội dung lậu ở mức “đáng báo động”, vượt xa nhiều nước trong khu vực. Không chỉ khiến các nhà sáng tạo nội dung thiệt hại, hành vi này còn đe dọa chính người dùng khi các website nói trên thường chứa mã độc, quảng cáo độc hại và các hình thức lừa đảo tinh vi.