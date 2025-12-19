Giải pháp Made in Vietnam dành cho doanh nghiệp Việt

BlackBox Series được đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam trực tiếp phát triển và tối ưu, dựa trên nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng hiệu quả các thay đổi từ trong và ngoài của doanh nghiệp, tổ chức. Giải pháp được thiết kế để phù hợp với hạ tầng CNTT, mô hình vận hành và thói quen sử dụng của doanh nghiệp Việt, đồng thời hỗ trợ tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành như Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Giải pháp đã được triển khai tới hơn 1000 khách hàng

Từ “hộp đen hàng không” đến “hộp đen doanh nghiệp”

Lấy cảm hứng từ nguyên lý hoạt động của “blackbox” trong hàng không - thiết bị ghi lại toàn bộ dữ liệu để điều tra và phòng ngừa sự cố - Weeds BlackBox Series mang sứ mệnh tương tự trong lĩnh vực quản lý dữ liệu. Hệ thống tự động tạo, ghi nhận toàn bộ hoạt động của người dùng trong hệ thống mà không bỏ sót, phân tích và trực quan hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện hành vi bất thường, xác định nguyên nhân và đánh giá rủi ro một cách khách quan.

Mô hình bảo mật 7 giai đoạn nâng cao và độc quyền

Weeds Vina đã phát triển một khung bảo mật 7 giai đoạn độc quyền, vượt lên trên những giới hạn của các mô hình an ninh truyền thống và cho phép giám sát liên tục các rủi ro nội bộ.

Khung này vận hành theo chu trình toàn diện gồm 7 bước, không chỉ dừng lại ở việc phát hiện mà còn thiết lập một hệ thống quản trị rủi ro nội bộ hoàn chỉnh, từ đó nâng cao mức độ hoàn thiện về mặt kỹ thuật cũng như uy tín thương hiệu của doanh nghiệp.

Mô hình bảo mật 7 giai đoạn

Quy trình này bao gồm:

1. Nhận diện dữ liệu trọng yếu trong hệ thống.

2. Tạo, ghi lại đầy đủ nhật ký xử lý dữ liệu

3. Ứng dụng AI để phân tích và đánh giá mức độ rủi ro

4. Phát hiện hành vi và người dùng bất thường

5. Truy vết các hoạt động và hành vi người dùng

6. Xác minh và yêu cầu giải trình đối với các hành vi đáng ngờ

7. Ứng phó, điều chỉnh chính sách dựa trên kết quả xác minh

Ông Kim Ki Bae, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Weeds Vina chia sẻ: “Bảo vệ dữ liệu đúng nghĩa bắt đầu từ việc hiểu rõ - dữ liệu do ai, của ai, vào lúc nào, ở đâu và bằng cách nào đang được xử lý. Với BlackBox Series, mọi hoạt động trong hệ thống đều được ghi nhận đầy đủ và chính xác, tạo nền tảng vững chắc cho các phân tích bảo mật chuyên sâu.

Chúng tôi hướng đến việc xây dựng nền tảng giúp doanh nghiệp, tổ chức có thể theo dõi vòng đời xử lý dữ liệu xuyên suốt, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong toàn bộ chu trình vận hành”.

Công nghệ AI do Weeds nghiên cứu và phát triển

Điểm nổi bật của BlackBox Series nằm ở công nghệ phân tích, phát hiện hành vi người dùng kết hợp mô hình AI độc quyền do Weeds tự phát triển.

Hệ thống có khả năng học hỏi và mở rộng liên tục dựa trên kho dữ liệu tham chiếu lớn, được huấn luyện từ nguồn dữ liệu phong phú của nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp nâng cao khả năng đánh giá và phát hiện rủi ro với độ chính xác cao.

Cơ chế xác minh và minh bạch dữ liệu

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, BlackBox Series gửi cảnh báo đến bộ phận phụ trách và nhân sự liên quan, cho phép người dùng liên quan giải trình về hành vi của mình, sau đó quản trị viên sẽ xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận cuối cùng đối với các hành vi đó.

Đặc biệt, BlackBox Series còn mở rộng quyền minh bạch dữ liệu - cho phép chủ thể dữ liệu yêu cầu truy xuất lịch sử xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ quy định và tăng cường niềm tin giữa tổ chức với nhân sự.

Thừa hưởng kinh nghiệm và nền tảng công nghệ từ Weeds Korea - doanh nghiệp hàng đầu về giải pháp quản lý rủi ro nội bộ tại Hàn Quốc với hơn 25 năm kinh nghiệm, 1.000 khách hàng và hơn 20.000 hệ thống triển khai - Weeds Vina mang đến các giải pháp bảo mật dữ liệu tiên tiến, được nội địa hóa phù hợp với đặc thù của thị trường Việt Nam. Kế thừa tầm nhìn toàn cầu, Weeds đã mở rộng mạng lưới hoạt động từ Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, UAE và sắp tới là Mỹ, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức trong hành trình chuyển đổi số an toàn, minh bạch và bền vững. Weeds Vina mang trong mình triết lý về sức sống mãnh liệt và tinh thần vươn lên không ngừng, cùng sứ mệnh “phát hiện rủi ro tiềm ẩn để kiến tạo một thế giới an toàn hơn”.

(Nguồn: Weeds Vina)