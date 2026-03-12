Ngày 12/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trong gia đình ở thôn 8 (xã Phước Năng) nghi bị ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

3 bệnh nhân trong cùng một gia đình gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi) nhập viện từ ngày 9/3.

Trong đó, bệnh nhân 15 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Hai bệnh nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nặng.

Theo bác sĩ Võ Hữu Hội – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, khi tiếp nhận, cả hai bệnh nhi đều trong tình trạng rất nặng. Trong đó, một cháu phải thở máy, cháu còn lại rối loạn tri giác và có dấu hiệu suy hô hấp. Bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, đồng thời chuẩn bị phác đồ điều trị.

Một bệnh nhi bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: Minh Hiền.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong điều trị là thuốc giải độc đặc hiệu. Sau khi bệnh viện báo cáo Sở Y tế, sau đó Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent.

Khoảng 21h tối 11/3, thuốc giải độc được đưa về đến Đà Nẵng và truyền cho hai bệnh nhân. Quá trình truyền hoàn tất vào khoảng 2h sáng hôm sau.

Đến nay, tình trạng chung của các bệnh nhi có tiến triển tích cực hơn về tri giác và cơ lực. Tuy nhiên, chức năng hô hấp vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Trần Đình Vinh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, sáng 12/3, cả hai cháu đã tỉnh táo, gọi hỏi biết, tay chân bắt đầu cử động trở lại, có thể bóp tay, bóp chân và nhận biết khi giao tiếp.

"Bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực không chỉ để cứu sống mà còn phải bảo tồn các chức năng, đặc biệt là thần kinh và vận động, để phục hồi tối đa cho các cháu", bác sĩ Vinh chia sẻ.

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, bệnh nhân H.N.T (15 tuổi) đang điều trị tại đây có diễn biến sức khỏe tiến triển tốt.

