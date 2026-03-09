Vừa qua, TPHCM liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng liên quan đến bánh mì bán tại phường Vũng Tàu và phường Hạnh Thông, khiến hàng trăm người có triệu chứng bất thường phải nhập viện cấp cứu. Đáng lo ngại, trong số các nạn nhân có hàng chục trẻ em, nhiều ca phải tái nhập viện.

Phía cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để truy tìm tác nhân gây bệnh. Những vụ việc này phơi bày thực trạng mất an toàn thực phẩm tại các điểm kinh doanh nhỏ lẻ, vỉa hè - nơi vốn thiếu kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc nguyên liệu lẫn điều kiện chế biến, bảo quản.

Nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: Hoàng Hưng

Ngày 9/3, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết thành phố đang bước vào cao điểm nắng nóng, thời điểm nhiệt độ và độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi nhanh chóng, khiến thức ăn dễ ôi thiu, biến chất nếu không được bảo quản đúng cách.

Thêm vào đó, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người ngại nấu ăn tại nhà, chuyển sang mua thức ăn đường phố với điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Các khu vực đông người như cổng trường, khu dân cư được xác định là "điểm nóng" tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm nhấn mạnh, nguyên tắc ăn chín uống sôi phải được tuân thủ tuyệt đối trong mùa này, kể cả với những người có sức khỏe tốt.

Vào cao điểm mùa nắng nóng, đồ ăn rất dễ ôi thiu. Ảnh minh hoạ: Phương Thuý

Bà Lan khuyến cáo người dân tránh các món tái sống như gỏi cá, thịt bò tái; chỉ uống nước đun sôi hoặc nước đóng chai đảm bảo chất lượng; lưu ý kiểm tra cả chất lượng đá uống kèm. Mỗi người nội trợ cần chủ động chịu trách nhiệm với bếp ăn gia đình, mua thực phẩm tại cơ sở uy tín, chế biến đúng cách và ăn ngay sau khi nấu, bởi trong thời tiết nắng nóng, nhiều loại thực phẩm chỉ cần để qua một buổi đã có thể bị ôi thiu.

Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn để xét nghiệm khi cần. Việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn thực phẩm, theo cơ quan này, không chỉ bảo vệ sức khỏe từng cá nhân mà còn góp phần giữ an toàn cho cả cộng đồng trong suốt mùa nắng nóng.