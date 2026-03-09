Ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Ba bệnh nhân trong cùng một nhà ở thôn 8, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, 6 người trong gia đình trên đã ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18h cùng ngày, ba trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, mệt nhiều.

Một bệnh nhân ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam năm 2023. Ảnh: BVCC

Sáng 8/3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số này, em T. là bệnh nhân nặng nhất. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Sau khi các bác sĩ hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), em T. được chỉ định thay huyết tương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Hai bệnh nhân còn lại cũng xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ và khó thở. Trong đó, em B. phải thở máy do suy hô hấp. Sau khi tình trạng ổn định, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ nhận định cả ba trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do Botulinum - loại độc tố có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Hiện Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế TP Đà Nẵng và Chi cục An toàn thực phẩm để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.