Vừa qua, ông T.N.H (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) phản ánh: Tháng 8/2025, ông đến UBND xã Ia Hrung làm thủ tục cập nhật đường đi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đó. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ của ông vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông H., mỗi lần đến làm việc, cán bộ phòng chuyên môn lại yêu cầu bổ sung hồ sơ. Sau khi bổ sung đầy đủ theo hướng dẫn và nộp lại, hồ sơ vẫn không được tiếp nhận.

Phiếu xin lỗi người dân của bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung. Ảnh: Trần Hoàn

“Tôi có tìm hiểu tại các xã, phường lân cận thì trường hợp giống như tôi vẫn được giải quyết bình thường, đúng hẹn. Trong khi không riêng tôi, nhiều người dân khi đến đây làm thủ tục về đất đai đều bị phiền hà như vậy”, ông H. bày tỏ.

Sau nhiều lần đến hỏi hồ sơ, ngày 28/1/2026, ông H. được bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung gửi phiếu xin lỗi với nội dung:

“Ngày 28/1, ông T.N.H. có đề nghị trả lời hồ sơ đã gửi trước đây (không thuộc thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Hrung); UBND xã đã giao phòng chuyên môn thụ lý, giải quyết hồ sơ của ông T.N.H.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, phòng chuyên môn chưa xử lý hồ sơ của ông theo yêu cầu. Lý do: Trong quá trình xử lý hồ sơ thời gian qua, cán bộ chuyên môn chỉ có 1 người, chưa có kinh nghiệm trong xử lý hồ sơ theo phân cấp, phân quyền nên giải quyết chưa kịp thời, dẫn đến chậm trễ, gây phiền hà cho ông T.N.H. UBND xã Ia Hrung xin lỗi ông T.N.H. và sẽ xử lý hồ sơ cho ông vào ngày 15/2”.

Trung tâm hành chính công xã Ia Hrung. Ảnh: Trần Hoàn

Quá thời hạn trả hồ sơ như đã hẹn, ngày 24/2, ông T.N.H. gọi điện cho bà Tùng Điệp để hỏi về kết quả giải quyết. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung gửi ông phiếu xin lỗi lần thứ hai.

Ngoài nội dung tương tự phiếu xin lỗi lần thứ nhất, Phó Chủ tịch xã lý giải thêm: “Trong thời gian xử lý hồ sơ của ông H. từ ngày 28/1 đến nay, một công chức chuyên môn chuyển công tác và một đồng chí hết thời gian tăng cường nên hồ sơ của ông H. tiếp tục trễ hẹn. UBND xã Ia Hrung xin lỗi ông T.N.H. và sẽ xử lý hồ sơ cho ông vào ngày 4/3”.

Tuy nhiên, theo ông H., đến nay đã 45 ngày kể từ thời hạn trên nhưng hồ sơ của ông vẫn chưa được giải quyết, gây khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục liên quan.

Liên quan đến vụ việc, bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp thừa nhận đội ngũ cán bộ của phòng chuyên môn hiện chưa đáp ứng được yêu cầu. Cũng theo nữ lãnh đạo xã, địa phương đang thực hiện các giải pháp để khắc phục và thời gian tới sẽ có văn bản tham vấn các sở, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc cho công dân.

Xã Ia Hrung hiện có 635 hồ sơ bị trễ hẹn. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Krung Dam Đoàn, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung xác nhận, đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 635 hồ sơ bị trễ hẹn, đứng cuối bảng xếp hạng mức độ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.