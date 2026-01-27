Một công dân phản ánh, gia đình có một thửa đất trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng không phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn cũ (trước khi sáp nhập) thuộc huyện.

Ngày 5/9/2025, công dân nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên, UBND xã sau khi thẩm định đã trả lại hồ sơ.

Lý do được đưa ra là: Thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023 nhưng lại không phù hợp với quy hoạch chung thị trấn cũ được phê duyệt năm 2022.

Cụ thể, theo quy hoạch sử dụng đất huyện, vị trí xin chuyển mục đích là đất ở tại nông thôn, trong khi theo quy hoạch chung thị trấn cũ, khu đất này được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ. Thửa đất không phù hợp các loại quy hoạch hiện có của xã.

Công dân băn khoăn, trường hợp thửa đất chỉ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà không phù hợp với quy hoạch cũ của thị trấn trước khi sáp nhập thì thửa đất có đủ điều kiện để được chuyển mục đích hay không? Công dân cho rằng, trong quy định của Luật Đất đai chỉ quy định phù hợp một trong ba loại quy hoạch.

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai.

Theo đó, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

“Như vậy, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai nêu trên là một trong các quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu), không phải là tất cả quy hoạch được liệt kê tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu.

Về nội dung phản ánh của công dân, Bộ cho hay, đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của địa phương.

Do đó, Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan chức năng về quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.