Ngày 20/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Hải vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng.

Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã, với tổng quy mô 148,8km², có vị trí giáp ranh với các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và Đơn Dương.

Mục tiêu chính của quy hoạch là phát triển xã theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, chế biến, dịch vụ logistics và thương mại quốc tế. Đặc biệt, xã sẽ hình thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đức Trọng. Ảnh: Anh Lê

Chia làm 2 giai đoạn

Quy hoạch được chia thành hai giai đoạn gồm ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Trong giai đoạn ngắn hạn, xã Đức Trọng sẽ hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2030.

Đức Trọng cũng được quy hoạch với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng và lấp đầy các khu công nghiệp. Các dự án bao gồm xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải, cũng như đầu tư đồng bộ 100% đường giao thông nội thị để giải quyết tình trạng ngập úng đô thị.

Mạng lưới giáo dục và đào tạo nghề sẽ được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu công nghiệp, logistics và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương...

Mục tiêu dài hạn là định hướng Đức Trọng thành đô thị hạt nhân của khu vực, có hạ tầng giao thông kết nối mạnh mẽ với hệ thống cao tốc và sân bay Liên Khương. Khu vực này cũng sẽ hình thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, kết hợp phát triển đô thị hiện đại.

Ngoài ra, Đức Trọng sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, với các trục giao thông huyết mạch, và hình thành Trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ sinh học, chế biến sâu nông sản và dược liệu.

Đức Trọng được quy hoạch thành "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng", đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế vùng. Khu vực này sẽ là trạm trung chuyển kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đồng thời, nơi đây còn đảm nhận chức năng trung tâm hành chính - thương mại và dịch vụ, cùng với việc tổ chức không gian phát triển công nghiệp, logistics, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ ba tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (24.233 km2), dân số gần 3,9 triệu người.