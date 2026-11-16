Thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người dân xã Mậu A được trang bị kiến thức pháp lý, kỹ năng tiếp cận thông tin chính thống và hiểu rõ hơn quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Mới đây, tại thôn Ngòi A2, UBND xã Mậu A, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, với sự tham gia của hơn 80 người dân.

Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Tại hội nghị, báo cáo viên tập trung phổ biến những nội dung thiết thực, gắn với đời sống người dân. Trong đó, hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm, tra cứu thông tin, tiếp cận các nguồn thông tin chính thống trên môi trường mạng. Qua đó, giúp bà con từng bước nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ, chủ động tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, người dân được thông tin về chính sách dân tộc, các quy định liên quan đến phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Báo cáo viên phân tích những hệ lụy của các hủ tục đối với sức khỏe, chất lượng dân số và hạnh phúc gia đình; đồng thời vận động các gia đình nâng cao trách nhiệm giáo dục con em, thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, đúng quy định pháp luật.

Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Một nội dung trọng tâm khác là phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2026. Người dân được hướng dẫn về các đối tượng thụ hưởng, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, các lĩnh vực, hình thức hỗ trợ cũng như trình tự, thủ tục gửi yêu cầu.

Qua đó, bà con hiểu rõ hơn quyền được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi thuộc diện thụ hưởng chính sách; biết cách liên hệ với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để được tư vấn, hỗ trợ khi gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp luật.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, giúp các quy định pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng vào thực tế.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, xã Mậu A góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp đồng bào dân tộc thiểu số chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đây cũng là cơ sở để xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.