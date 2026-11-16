Với quan điểm, mỗi một người dân là một chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc, Đồn Biên phòng Trịnh Tường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Mỗi người dân là một chiến sĩ biên phòng

Đồn Biên phòng Trịnh Tường (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) nằm ở trung tâm xã Trịnh Tường quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài hơn 15,3km với 3 cột mốc quốc giới thiêng liêng, từ mốc 94(2) đến mốc 96(2). Địa bàn rộng ấy là ngôi nhà chung của hơn 12.500 nhân khẩu với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen tại 16 thôn bản, trong đó có 5 thôn nằm sát đường biên giới.

Địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, trong khi đó, cư dân sống phân tán, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, sinh kế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ tạo thành rào cản lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội nơi đây.

Với đặc thù của một xã vùng biên còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự vẫn còn ẩn chứa những yếu tố phức tạp, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ an ninh vùng biên viễn.

Theo Trung tá Phạm Quang Thảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường, bên cạnh việc tuần tra bảo vệ biên giới, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được các cán bộ, chiến sĩ ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Thông qua các buổi họp thôn, các buổi tham gia lao động sản xuất và các buổi tổ chức các chương trình an sinh, hoạt động an sinh xã hội, các cán bộ, chiến sĩ đều lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các quy định mới về biên giới để bà con nhân dân ở khu vực biên giới nắm được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên truyền pháp luật luôn được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường đẩy mạnh.

Trung tá Thảo cho biết, ở khu vực biên giới, mỗi người dân đều có thể trở thành một chiến sĩ biên phòng, cùng lực lượng chức năng chung tay bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, việc giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, tuyên truyền sâu rộng tới bà con nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa quan trọng của chủ quyền an ninh quốc gia, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường còn chung tay giúp đỡ những hộ nghèo trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế.

"Qua công tác nắm tình hình địa bàn thì chúng tôi thấy rằng trên địa bàn khu vực biên giới vẫn còn rất là nhiều hộ nghèo, tỷ lệ nghèo còn cao. Do đó thì đồn biên phòng Trịnh Tường đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kết nối các nhà hảo tâm, tổ chức các chương trình hoạt động an sinh xã hội. Qua các chương trình thì đã hỗ trợ về sinh kế, con giống, vật nuôi cho bà con nhân dân trên địa bàn, từ đó giúp cho nhân dân từng bước có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và từng bước thoát nghèo", trung tá Thảo chia sẻ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Lào Cai là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược then chốt trong thế trận quốc phòng, an ninh. Trong điều kiện đời sống của một bộ phận Nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật chưa đồng đều, việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố “thế trận lòng dân”, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, thời gian qua, Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương thống nhất nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng thông qua hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, khẩu hiệu; tủ sách pháp luật tại trung tâm học tập cộng đồng, trường học và các đồn Biên phòng.

Cùng với đó, các lực lượng cũng xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật như mô hình “dòng họ tự quản”, phát huy uy tín của các dòng họ trong xây dựng quy ước chấp hành pháp luật, hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở; mô hình “phiên tòa giả định” được tổ chức tại nhiều địa phương và trường học, tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng, chống tảo hôn, ma túy, an toàn giao thông, giúp người dân, nhất là thanh, thiếu niên, dễ hiểu, dễ nhớ và tự điều chỉnh hành vi.

Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động đối ngoại biên giới như tuần tra liên hợp, tuần tra song phương, hội đàm, giao lưu hữu nghị; qua đó phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho các cán bộ và cư dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị.