Một tay súng, được cho là chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng cực hữu, đã sát hại 6 người và làm 16 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại khu trung tâm sầm uất ở thành phố lớn thứ hai của Ba Lan.

Theo đài BBC và báo Guardian, cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã lái xe tiến vào Quảng trường Chợ chính ở Krakow, một địa điểm thu hút đông khách du lịch, rồi bắt đầu nổ súng bừa bãi vào đám đông vào khoảng 15h ngày 7/11 theo giờ địa phương.

Kẻ tấn công mang vũ khí và mặc trang phục theo phong cách quân đội, đã bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Một sĩ quan cảnh sát cũng bị thương nặng trong vụ đấu súng này.

Vụ sả xúng xảy ra tại thành phố lớn thứ 2 của Ba Lan. Video: BBC

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết tại một cuộc họp báo rằng nghi phạm bị ảnh hưởng bởi các hệ tư tưởng cực hữu, đồng thời có quan điểm “rất cực đoan” và “dân tộc chủ nghĩa cực đoan”. Tên này hiện đã được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay 3 thi thể khác được phát hiện trong quá trình khám xét nhà riêng của nghi phạm, cách thành phố Krakow khoảng 200km. Ông Tusk nói có “những dấu hiệu rõ ràng” cho thấy hai phụ nữ và một nam giới được tìm thấy tại đây là những người thân ruột thịt của nghi phạm.

Nhà lãnh đạo này phát biểu: “Cho đến nay, Ba Lan chưa từng chứng kiến những vụ việc mang tính khủng bố nghiêm trọng như vậy... Đây chính là cách chúng ta phải gọi tên cuộc tấn công tàn độc nhắm vào mạng sống con người tại Krakow này".

Cảnh sát bảo vệ khu vực gần Quảng trường Chợ chính của Kraków sau vụ nổ súng. Ảnh: Agencja Wyborcza

Giới chức Ba Lan cho biết trong số 6 người thiệt mạng tại quảng trường có 4 phụ nữ và 2 nam giới. Ba nạn nhân là người Ba Lan, một người là công dân Anh và danh tính hai người còn lại chưa được xác định.

Một người phát ngôn của chính phủ Ba Lan cho biết các công dân nước ngoài bị thương đến từ Anh, Áo, Đức, Bồ Đào Nha và Nga.

Krakow là thành phố lớn thứ hai Ba Lan, đón khoảng 15 triệu lượt khách mỗi năm, phần lớn trong số đó đi qua quảng trường chính của thành phố.

Chủ nhật (8/11) và thứ Hai (9/11) sẽ là hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công.