Theo báo Bangkok Post, vụ xả súng xảy ra sáng nay (7/8) tại Trường Debsirin Nonthaburi ở huyện Bang Kruai thuộc tỉnh Nonthaburi của Thái Lan. Lúc khoảng 10h, các tình nguyện viên thuộc Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo về tiếng súng nổ bên trong ngôi trường trung học nổi tiếng này.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng ở Trường Trung học Debsirin Nonthaburi đi cấp cứu sáng 7/8. Ảnh: Đội Cứu hỏa và Cứu nạn Boonpiwa

Các thông tin ban đầu cho biết 6 người gồm 3 giáo viên và 3 học sinh đã bị bắn tử vong và ít nhất 15 nạn nhân khác bị thương. Nghi phạm được cho là một học sinh lớp 9, mặc đồng phục thể dục màu tím và sử dụng một khẩu súng ngắn 9mm nã hàng chục phát đạn trong khuôn viên trường học. Đối tượng này sau đó đã cố thủ trên tầng 3 của tòa nhà màu hồng trong trường.

Hình ảnh nghi phạm khi cố thủ trong một toà nhà của trường. Ảnh: Đội Cứu hỏa và Cứu nạn Boonpiwa

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra. Cảnh sát sau đó phát hiện nghi phạm đã tử vong, nhiều khả năng do tự sát.

Báo Guardian trích dẫn thông tin mới nhất từ Cảnh sát Thái Lan cho hay nghi phạm đã sát hại ông bà của mình bằng khẩu súng ngắn của người ông trước khi đến trường gây án. Trung tá Dechrapee Kongdee, chỉ huy cảnh sát tỉnh Nonthaburi xác nhận nghi phạm đã tự sát. Đối tượng đã bắn 26 phát đạn và lực lượng chức năng tìm thấy thêm 34 viên đạn tại hiện trường.

Nhà chức trách đã kêu gọi người dân ngừng phát trực tiếp (livestream) về vụ việc và tránh xa khu vực lân cận để không gây cản trở hoạt động đang diễn ra.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Cảnh sát đang phong toả và điều tra tại Trường Debsirin Nonthaburi. Ảnh: Quỹ Poh Teck Tung

Theo chính quyền địa phương, trong năm học 2025, Trường Debsirin Nonthaburi có khoảng 3.100 học sinh và 147 giáo viên.

Vào tháng 2, Thái Lan từng rúng động khi một vụ nổ súng khác đã xảy ra tại một trường học ở huyện Hat Yai, miền nam đất nước, cướp đi sinh mạng của một giáo viên và làm một học sinh bị thương.