Ngày 14/11, UBND xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai đã khởi công hai công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn, gồm tuyến đường láng nhựa từ đường ĐT.741, dài 780m, thuộc ấp Thuận Hòa 1, với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng và tuyến đường láng nhựa liên ấp Thuận An - Thuận Thành 2, dài 2.800m, có tổng mức đầu tư 5,2 tỷ đồng.

Việc triển khai hai tuyến đường này góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn xã.

Cảnh quan nông thôn mới tại xã Thuận Lợi sáng, xanh, sach đẹp.

Những năm qua, xã Thuận Lợi đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động lớn, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự chuyển biến rõ rệt về diện mạo địa phương.

Bằng nhiều nguồn lực huy động, xã nâng cấp, sửa chữa 67km đường giao thông nông thôn, 2,1km đường điện với tổng kinh phí 72,11 tỷ đồng. Người dân trong xã đã đóng góp đối ứng hơn 1,5 tỷ đồng, xây dựng 13 tuyến đường dài 4.670m; huy động trên 1.500 ngày công lao động; làm 7 cổng chào, 6 tuyến đường hoa và hiến trên 2ha đất, hoa màu, công trình trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, cuối tháng 7/2025, xã đã phát động phong trào thi đua “30 ngày đêm chỉnh trang, xanh hóa nông thôn”.

Ông Nguyễn Phong Dản, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi cho biết, phong trào nhằm phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển xã Thuận Lợi sau sáp nhập. Đồng thời, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Ngay sau khi phát động, các ấp đã tích cực triển khai, vận động người dân chỉnh trang cảnh quan nông thôn, hướng đến môi trường sống an toàn, trong lành.

Tại ấp Thuận Hải, cán bộ, đảng viên và người dân cùng phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây cối, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn kiểu mẫu.

Theo bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ấp Thuận Hải, hoạt động này nhằm tạo diện mạo nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng tới ấp văn minh, thân thiện môi trường. Mỗi hộ dân, mỗi đoàn thể chung tay bằng những việc làm thiết thực như trồng cây xanh, thu gom rác thải, chỉnh trang hàng rào… tạo nên sự thay đổi tích cực và bền vững cho địa phương.

Song song đó, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì được các đoàn thể trong xã hưởng ứng mạnh mẽ. Tiêu biểu như: Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng 16 tuyến đường “Thắp sáng thanh niên tự quản”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, có 444 hộ đạt danh hiệu các cấp, duy trì 9 chi hội nghề nghiệp, 2 tổ hợp tác và 17 trang trại; Hội Phụ nữ với mô hình “Vườn cây ăn trái”, “Phụ nữ khởi nghiệp”, hỗ trợ sinh kế bền vững cho hội viên; Hội Cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong giữ gìn an ninh trật tự…

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được phát huy trên nhiều lĩnh vực, khuyến khích nhân dân xây dựng mô hình liên kết sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp với các mô hình như rau sạch, bơ mã dưỡng, bưởi da xanh, chuối xuất khẩu, nuôi dê sinh sản… Nhiều sản phẩm đã trở thành sản phẩm OCOP, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã Thuận Lợi cũng được nâng lên. Hằng năm, 100% khu dân cư đăng ký “Khu dân cư văn hóa” và đều đạt chuẩn; trên 95% hộ đăng ký “Gia đình văn hóa”; gần 50% khu dân cư và hơn 20% hộ gia đình được công nhận tiêu biểu. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của cộng đồng, góp phần thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.