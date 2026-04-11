Đảm bảo các hộ gia đình dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn đến năm 2030 xác định mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Chiến lược cũng đã nêu rõ một trong 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng CNTT để nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả “Chương trình truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030” tại địa phương, UBND thành phố Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình này trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch cũng nhằm phát huy các phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Kế hoạch của Thành phố Huế hướng tới tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Một mục tiêu cụ thể của kế hoạch là tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới có hiệu quả bằng các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chỉ tiêu Thành phố Huế cần đạt trong thời gian từ nay đến năm 2030 gồm có: 100% cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xây dựng và triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm; từ 80 -100% hộ gia đình là người dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về chính sách pháp luật về bình đẳng giới.

100% già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới.

Song song với việc phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng đội ngũ cán bộ truyền thông giỏi tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn để phát huy hiệu quả truyền thông về bình đẳng giới cũng là một mục tiêu cụ thể được đặt ra tại kế hoạch mới ban hành.

Theo đó, Huế phấn đấu đạt tỷ lệ 80% - 100% cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bình đẳng giới được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới.

Ba nhóm nội dung truyền thông chính

Tại kế hoạch thực hiện “Chương trình truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030” trên địa bàn thành phố Huế, UBND thành phố đã hướng dẫn cụ thể 3 nhóm nội dung truyền thông.

Đó là, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tuyên truyền kết quả thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực tại thành phố Huế, những mô hình, cá nhân và tập thể tiêu biểu trong thực hiện bình đẳng giới ở các lĩnh vực cũng các địa chỉ, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em; truyền thông về bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, khoa học, công nghệ và thông tin, truyền thông.

Các hội thi, hoạt động văn hóa – văn nghệ tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục được Thành phố Huế tổ chức thời gian tới.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Huế cũng vạch rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực; đa dạng hóa các hình thức truyền thông; ứng dụng CNTT và chuyển đổi số...

Như vậy, thời gian tới, hàng loạt hoạt động sẽ được các cơ quan, đơn vị tại Huế triển khai để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm đã đề ra tại kế hoạch, đó là: Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo; cán bộ xã, thôn bản; già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Bên cạnh đó, tổ chức các hội thi, hoạt động văn hóa – văn nghệ tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; biên soạn các ấn phẩm truyền thông về bình đẳng giới hướng tới đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trên không gian mạng; nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn số cho phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số...