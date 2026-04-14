Vắng Kobbie Mainoo vì lý do chấn thương, HLV Michael Carrick buộc phải sử dụng Manuel Ugarte ngay từ đầu trong cuộc chạm trán với Leeds.

Tiền vệ người Uruguay vốn đang sa sút phong độ, không còn được trọng dụng và là cái tên nằm trong dang sách cần thanh lý của MU hè tới.

Ugarte đá chính khiến tuyến giữa MU lép vế trước Leeds - Ảnh: Alamy

Với cặp đôi Ugarte và Casemiro, tuyến giữa MU lép vé trước đối thủ trong 45 phút đầu, hệ quả dẫn đến hai bàn thua choáng váng.

Nhiều cổ động viên Quỷ đỏ cho rằng, dường như Ugarte mang theo một “lời nguyền” tiêu cực cho đội nhà. Thực tế, MU chỉ thắng đúng 1 trận trong 10 lần anh ra sân mùa này.

Chuỗi kết quả kém cỏi đó bao gồm 6 thất bại và các trận hòa trước tất cả những đội mới thăng hạng.

Thậm chí mọi thứ còn tệ hơn nếu tính từ tháng 3/2025. Khoảng thời gian đó, Ugarte đá chính 14 trận tại Premier League, MU thua 9 và chỉ thắng duy nhất 1 lần.

Có thời điểm dưới thời Ruben Amorim, khi tiền vệ người Uruguay ra sân thi đấu, Quỷ đỏ thua liền 7 trận ở Ngoại hạng Anh.

Trong hơn 18 tháng khoác áo Red Devils, MU chỉ giành chiến thắng 6 lần tại giải quốc nội khi Ugarte đá chính.

Thống kê chỉ ra rằng, MU thua 15 trên tổng số 30 trận mà Ugarte góp mặt trên sân, và người hâm mộ MU không thể bỏ qua điều này.

Thống kê đáng thất vọng của Ugarte trong màu áo MU - Ảnh: SunSport

Một người viết trên X sau trận đấu: “Lời nguyền Ugarte là có thật”.

Fan khác nói: “Tôi đã biết chắc rằng lời nguyền Ugarte sẽ ám ảnh chúng ta”.

Một CĐV khác bình luận: “Chỉ cần thấy Ugarte có tên trong đội hình là biết không thể thắng. Chắc chắn đó là lời nguyền rồi”.

* Đăng Dương