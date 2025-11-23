Tại VCK Giải, các đội bóng xuất sắc nhất đã vượt qua hàng loạt đối thủ “nặng ký” để góp mặt ở trận tranh Cúp vô địch.

Ở nội dung nam, Tiểu học Vinschool Metropolis và Vinschool Times City tạo nên màn so tài hấp dẫn. Sau 20 phút thi đấu giàu kịch tính, Vinschool Times City giành chiến thắng, qua đó lên ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Tiểu học Vinschool Times City giành ngôi vô địch nội dung nam - Ảnh: BTC

Ở nội dung nữ, Vinschool Metropolis tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Tiểu học Khương Mai để giành danh hiệu cao nhất.

BTC cũng trao các giải Nhì cho Vinschool Metropolis (nam) và Khương Mai (nữ); giải Ba thuộc về Vinschool Smart City, Alaska (nam) và Vinschool Smart City, Thanh Xuân Trung (nữ).