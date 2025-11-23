Sau khi có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Okayama SeaGulls ở trận "lượt đi" vòng 7 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings gặp nhiều khó khăn khi tái đấu đội bóng của Bích Thủy.

Trong set đấu đầu tiên, Okayama SeaGulls phòng thủ kín kẽ và tấn công hiệu quả, giành chiến thắng 25/22 trước Gunma Green Wings. Ở 2 set sau đó, bộ ba ngoại binh Thanh Thuý - Rozanski - Dimitrova chơi cực ấn tượng, giúp đội bóng áo xanh thắng 25/19 và 25/23.

Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Gunma Green Wings

Tưởng như Thanh Thúy và các đồng đội kết thúc trận đấu ở set 4, tuy nhiên Okayama SeaGulls vùng lên mạnh mẽ, thắng 25/22, cân bằng tỉ số 2-2, đưa trận đấu tới set thứ 5 quyết định.

Ở set đấu cuối cùng, hai đội chơi giằng co hấp dẫn. Bước ngoặt của set 5 chính là tình huống Thanh Thuý cắt điểm giúp Gunma Green Wings lật ngược tình thế và giành chiến thắng 15/10, chung cuộc thắng 3-2, qua đó có trận thắng thứ 9 tại giải đấu năm nay, vươn lên vị trí thứ 5 BXH.

Đây tiếp tục là trận đấu Thanh Thúy tỏa sáng khi cô ghi điểm ở mọi vị trí, toàn diện từ tấn công, chắn bóng và cả phát bóng. Đặc biệt, chủ công sinh năm 1997 ghi tới 28 điểm - điểm số cao nhất của cá nhân tay đập Việt Nam trong 5 năm thi đấu tại Nhật Bản.