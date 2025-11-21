Vòng tứ kết Davis Cup Finals 2025 khép lại bằng trận đôi nghẹt thở giữa Đức và Argentina, nơi Kevin Krawietz/Tim Puetz xuất sắc đánh bại Molteni/Zeballos 12-10 ở loạt tie-break set 3, giúp Đức ghi danh vào bán kết.

Alexander Zverev giúp ĐT Đức vào bán kết - Ảnh: Tennis Channel

Trước đó, Alexander Zverev đã cứu nguy cho đội tuyển Đức khi cân bằng tỷ số sau khi Struff thất bại ở trận đơn đầu tiên.

Tây Ban Nha cũng trải qua hành trình đầy kịch tính. Thiếu vắng Carlos Alcaraz, đội bóng của HLV David Ferrer vẫn lách qua khe cửa hẹp khi Granollers/Martinez thắng cặp Machac/Mensik của CH Séc sau hai set tie-break căng thẳng.

Cặp Granollers/Martinez góp sức đưa Tây Ban Nha vào vòng 4 đội mạnh nhất - Ảnh: ATP Tour

Ở hai cặp đấu còn lại, Ý không mấy khó khăn vượt qua Áo dù thiếu Sinner và Musetti, trong khi Bỉ tạo cú sốc khi loại Pháp với phong độ ấn tượng của Zizou Bergs.

Như vậy, bán kết Davis Cup Finals 2025 sẽ là màn đối đầu Ý – Bỉ và Đức – Tây Ban Nha, hứa hẹn những trận chiến đỉnh cao, nơi bản lĩnh và tinh thần đồng đội được đẩy lên đến cực hạn.