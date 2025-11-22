Sau khi giành 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng 6 với cùng tỷ số 3-0 trước Aranmare Yamagata, Gunma Green Wings bước vào vòng 7 với đối đầu Okayama SeaGulls. Đây là đội bóng chiêu mộ phụ công Trần Thị Bích Thủy. Tuy nhiên, tay đập sinh năm 2000 vẫn chưa được đăng ký thi đấu ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Trước khi gặp Gunma Green Wings, Okayama SeaGulls xếp cuối BXH. Vì thế, đội bóng này khó có thể gây bất ngờ trước đối thủ đang có phong độ tốt cùng tinh thần chiến đấu lên cao.

Thanh Thúy là tay đập ghi điểm chủ lực cho Gunma Green Wings.

Đúng như dự đoán, Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ, giành chiến thắng 3-0 (25/17, 25/16, 25/21), qua đó kéo dài chuỗi thắng 3 trận liên tiếp, đồng thời nâng tổng số trận thắng từ đầu mùa lên con số 7.

Với cá nhân Thanh Thúy, cô được BTC trao giải MVP (VĐV xuất sắc nhất trận) sau màn thể hiện ấn tượng. Đây là danh hiệu MVP thứ 2 của "4T" trong màu áo Gunma Green Wings.

Trận tái đấu của hai đội diễn ra vào lúc 12h05 ngày 23/12. Trước đối thủ không được đánh giá cao, đây là cơ hội cho Gunma Green Wings giành trận thắng thứ 8 tại giải.

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 12 tới, Thanh Thúy và Bích Thủy về nước hội quân với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch SEA Games.