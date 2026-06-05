Công bố ngày 5/6, Học viện Bóng đá Nutifood cho biết đã xác định 30 gương mặt xuất sắc nhất gia nhập Khóa 4. 30 viên "ngọc thô" này đã vượt qua gần 4.000 thí sinh trên cả nước, giành cơ hội bước vào môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp trong 7 năm của Học viện.

Thêm 30 'ngọc thô' bóng đá Việt Nam sắp bước vào hành trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp trong 7 năm

Theo HLV Guillaume Graechen- người thầy cũ của Công Phượng, Xuân Trường, Lý Đức, Nhật Minh... và hiện giữ ghế giám đốc điều hành dự án Học viện Bóng đá Nutifood, chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều cầu thủ nhí thể hiện tư duy chơi bóng tốt, có tiềm năm phát triển lâu dài. "Quá trình tuyển chọn trở nên khó khăn hơn bởi rất nhiều em xứng đáng được trao cơ hội. Tôi tin rằng với môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện, các em sẽ có điều kiện tốt để phát triển năng lực và theo đuổi giấc mơ bóng đá của mình”, thầy Giôm nói.

30 tân học viên (26 cầu thủ, 4 thủ môn) chính thức nhập học từ 15/8. Trong quá trình đào tạo miễn phí 7 năm, các "ngọc thô" này được huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp và đảm bảo chương trình học văn hoá, các kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách. Đặc biệt, các cầu thủ nhí được áp dụng chương trình dinh dưỡng bóng đá chuyên sâu do chuyên gia của Nutifood xây dựng nhằm hỗ trợ tối ưu sự phát triển thể hình, thể lực và khả năng vận động.

Nhật Minh (16) là hình mẫu cho nhiều cầu thủ nhí học hỏi

Sau hơn 10 năm thành lập, nhiều tài năng do Học viện bóng đá Nutifood đào tạo đã chứng tỏ được năng lực như Phạm Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường... Lứa cầu thủ của Học viện này cũng giành Á quân U17 Quốc gia 2020, Á quân U19 Quốc gia 2021, Vô địch U21 Quốc gia 2021.