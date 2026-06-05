Chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, trong thời gian qua, các phòng chức năng của VFF cùng HLV Kim Sang Sik chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, bao gồm phương án tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp với các câu lạc bộ nhằm đảm bảo đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới.

Đáng chú ý, ASEAN Cup 2026 diễn ra đúng vào thời điểm CLB CAHN thi đấu tại Cúp châu lục. Cụ thể, đội bóng ngành công an đá trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) 2026/27, gặp Adelaide United (Australia) ngày 11/8/2026.

Đình Bắc tham dự ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

ASEAN Cup 2026 khởi tranh ngày 24/7 và kết thúc ngày 26/8/2026, trùng với lịch thi đấu của CLB CAHN. Vì thế, có những lo lại nhà đương kim vô địch V-League không nhả quân lên tuyển Việt Nam trong thời gian thi đấu tại AFC Champions League Elite.

CAHN sở hữu nhiều tuyển thủ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip, Đình Bắc... Vì vậy, nếu những gương mặt này không tham dự ASEAN Cup 2026 sẽ là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam.

Trong thông báo mới nhất, VFF đã báo tin vui: "Ngay từ ngày 20/5/2026, lãnh đạo VFF và lãnh đạo CLB CAHN có buổi làm việc để chuẩn bị cho kế hoạch chung. Theo đó, CLB CAHN khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp ĐTQG Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026".

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Như vậy, gần như chắc chắn các ngôi sao của CAHN sẽ góp mặt đầy đủ ở tuyển Việt Nam cho hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off giữa Timor Leste vs Brunei. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào cuối tháng 6, sau đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước khi về nước bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch giải bóng đá khu vực.