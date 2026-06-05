Yemen đã trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở bảng E VCK Asian Cup 2027 sau chiến thắng 2-0 trước Lebanon ở lượt trận cuối bảng B vòng loại cuối cùng. Kết quả này giúp đội bóng Tây Á giành ngôi nhất bảng với 14 điểm, qua đó chính thức đoạt vé tới Saudi Arabia.

Lebanon (áo đỏ) hoàn toàn bất lực trước Yemen - Ảnh: AFC

Trận đấu diễn ra rạng sáng 5/6 theo giờ Việt Nam và mang tính quyết định trực tiếp tới tấm vé đi tiếp. Lebanon chỉ cần hòa là có thể hoàn thành mục tiêu, trong khi Yemen buộc phải thắng. Chính vì vậy, Yemen nhập cuộc đầy quyết tâm, chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo ra những pha bóng nguy hiểm.

Ngay phút thứ 7, Nasser Al Gahwashi có cú đá phạt khiến thủ môn Mostafa Matar phải vất vả cản phá. Lebanon sau đó cũng đáp trả bằng một số tình huống đáng chú ý, nhưng các pha dứt điểm của Leonardo Shahin hay Mohamad Haidar đều không đủ chính xác.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 62. Từ pha xử lý thiếu an toàn của hàng thủ Lebanon, Adel Abbas nhanh chóng tận dụng cơ hội để kiến tạo cho Nasser Mohammedoh dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Yemen.

Nasser Mohammedoh trở thành người hùng của Yemen - Ảnh: AFC

Sau bàn thua, Lebanon dồn toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên thủng hàng thủ Yemen, họ tiếp tục nhận đòn kết liễu ở phút 90. Mamdooh Saleh chọc khe thuận lợi để Nasser Mohammedoh thoát xuống, dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng này, Yemen trở lại Asian Cup sau khi lỡ hẹn ở kỳ 2023. Tại VCK Asian Cup 2027, Yemen nằm cùng bảng E với tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.

Xếp hạng bảng B chung cuộc tại vòng loại - Ảnh: AFC