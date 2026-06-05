Chiến thắng đậm đà

Khác với dự đoán, U19 Việt Nam có một trận đấu dễ dàng trước U19 Myanmar ở lượt trận thứ 2 khuôn khổ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026.

Dù không nhanh chóng ghi bàn, hay tỏ ra quá lấn lướt từ sớm, tuy nhiên U19 Việt Nam kiểm soát thế trận cũng như nhanh chóng bẻ gãy sự phản kháng từ phía U19 Myanmar.

U19 Việt Nam thắng xứng đáng

Và khi Tấn Dũng mở điểm từ tình huống phạt góc ở phút 28, mọi thứ bắt đầu “nhẹ nhàng” cho các học trò HLV Yutaka Ikeuchi trước khi bùng nổ và hoàn tất chiến thắng “5 sao” với các pha lập ghi bàn còn lại của Công Hậu, Văn Bách, Duy Khang và Thiên Phú.

Tỷ số 5-0 phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Đó là trận đấu mà U19 Việt Nam vượt trội gần như toàn diện, từ khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công cho đến tranh chấp và phòng ngự. Myanmar không có nhiều cơ hội để gây khó khăn và gần như không thể tạo ra bất ngờ trước sự áp đảo của đội bóng áo trắng.

Với chiến thắng này, cơ hội giành vé đi tiếp của U19 Việt Nam là khá rộng mở, dù phía trước còn 1 đối thủ khó chịu là đội chủ nhà U19 Indonesia.

Và những khác biệt

Điều tích cực nhất sau chiến thắng này không nằm ở số bàn thắng, mà từ việc những hạn chế từng xuất hiện trong trận gặp Timor Leste được cải thiện đáng kể.

Ở trận ra quân, U19 Việt Nam bị đánh giá là còn phụ thuộc nhiều vào những khoảnh khắc cá nhân, khả năng luân chuyển bóng chưa đủ nhanh và cách tiếp cận khung thành đối phương còn khá đơn điệu, nhưng trước Myanmar mọi thứ đã khác.

Và bắt đầu từ những khác biệt so với trận ra quân

Các pha tấn công của U19 Việt Nam trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Từ những tình huống phối hợp trung lộ, các pha xuống biên, những đường căng ngang hoặc các tình huống cố định. Chính sự đa dạng đó khiến hàng thủ Myanmar nhanh chóng bị phá vỡ.

Khả năng dứt điểm cũng được cải thiện rõ rệt, các chân sút của U19 Việt Nam cho thấy sự lạnh lùng và hiệu quả hơn hẳn. Mỗi cơ hội được tạo ra đều mang đến cảm giác có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sự tự tin cũng là điểm khác biệt dễ nhận thấy. Các cầu thủ xử lý bóng thanh thoát, đưa ra quyết định nhanh hơn và sẵn sàng thực hiện những pha dứt điểm có độ khó cao.

Năm bàn thắng đến từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ những pha tổ chức bài bản cho đến các tình huống bóng chết. Điều đó cho thấy U19 Việt Nam đang sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn thay vì phụ thuộc vào một cá nhân hay một miếng đánh cố định.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ xa hơn mục tiêu vượt qua vòng bảng, bởi bộ máy đã vận hành trơn tru và các cầu thủ bắt đầu tìm được sự tự tin cần thiết, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi đang thực sự vào phom để sẵn sàng chinh phục mục tiêu xa hơn tấm vé bán kết.

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